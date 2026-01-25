Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Clip: Cụ bà lái xe quá tốc độ tông vào 7 ô tô

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một chiếc Ford Explorer lao thẳng qua giao lộ với tốc độ gần gấp ba lần cho phép gây ra tai nạn cho 7 chiếc ô tô tại Mỹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 19/1 tại một giao lộ ở bang Georgia, Mỹ. Camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh nhiều xe đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ chiếc Ford Explorer màu bạc lao tới với tốc độ cao.

Chiếc SUV này tông mạnh vào đuôi một xe bán tải màu trắng, va chạm với nhiều phương tiện khác trước khi lật nhào rồi rơi trở lại mặt đường. May mắn là không có người nào ngồi trong các xe liên quan thiệt mạng.

Hiện trường vụ va chạm giữa chiếc Ford Explorer và 7 ô tô khác. Video: Local3News

Hình ảnh do Local3News công bố cho thấy mức độ hư hỏng nặng nề của các xe sau tai nạn. Chiếc Ford Explorer gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Xe bán tải màu trắng bị biến dạng nghiêm trọng, một chiếc Honda CR-V bị dập nát phần đuôi, trong khi một chiếc Kia màu trắng chịu hư hại lớn ở phần đầu và bên hông phía hành khách. Một chiếc Lexus IS300 cùng với GMC Sierra và Kia Sorento cũng bị cuốn vào vụ va chạm và đều chịu thiệt hại.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc được cho là do một phụ nữ 83 tuổi gây ra. Người này đã điều khiển chiếc Ford Explorer với tốc độ lên tới hơn 150 km/h trong khu vực chỉ cho phép chạy 56 km/h. Cơ quan chức năng đã phát lệnh bắt giữ và khởi tố người này với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Cảnh sát địa phương nhận định nguyên nhân nhiều khả năng xuất phát từ việc tài xế có thể đã nhầm chân ga với chân phanh. Vụ tai nạn cũng làm dấy lên cuộc tranh luận trong cộng đồng về việc liệu các tài xế lớn tuổi có nên bị bắt buộc phải thi lại bằng lái xe để đảm bảo an toàn hay không.

Lê Tuấn
