Xe điện mới của BMW hút khách khi vừa ra mắt

TPO - Sau khi bước vào kỷ nguyên xe điện mới mang tên Neue Klasse, BMW đã sớm thu về những phản hồi tích cực từ khách hàng với mẫu iX3 hoàn toàn mới.

Chia sẻ với tạp chí Automobilwoche, giám đốc điều hành của BMW thị trường Đức, ông Christian Ach cho biết sự quan tâm dành cho iX3 mới đã vượt xa cả những dự đoán lạc quan nhất của hãng.

“Chúng tôi đã nhận hơn 3.000 đơn đặt hàng chỉ trong sáu tuần sau khi iX3 mới ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Munich vào tháng 9”, ông Christian Ach nói.

BMW iX3 thế hệ mới.

Nhiều khả năng con số này mới chỉ tính riêng tại thị trường Đức, nhưng vẫn là một kết quả khả quan đối với một mẫu xe điện hạng sang có nền tảng và thiết kế hoàn toàn mới. Việc thu về hơn 3.000 đơn đặt hàng chỉ sau 6 tuần ra mắt càng trở nên có ý nghĩa hơn khi BMW thực tế vẫn chưa triển khai chương trình lái thử.

Cũng trong buổi phỏng vấn với Automobilwoche, giám đốc Christian Ach cho biết thêm rằng tốc độ sản xuất iX3 theo kế hoạch của BMW cho đến năm 2026 sẽ không thể đáp ứng hết nhu cầu hiện tại. Điều này có nghĩa là một số khách hàng sẽ phải chờ đợi vài tháng để nhận xe, cho thấy sức hút vượt ngoài kỳ vọng của mẫu SUV điện mới.

Tại Đức, BMW iX3 2026 sẽ có giá khởi điểm từ 68.900 euro (khoảng 2,12 tỷ đồng). Hiện tại xe chỉ có một phiên bản là iX3 50 xDrive, và hãng dự kiến sẽ ra thêm một bản thấp hơn vào năm sau với giá khởi điểm gần 60.000 euro (khoảng 1,85 tỷ đồng).

Ở phiên bản iX3 50 xDrive, mẫu xe điện này được trang bị hai động cơ điện cho tổng công suất 463 mã lực và mô-men xoắn 645 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,7 giây.

Điểm nhấn quan trọng khác nằm ở quãng đường di chuyển ấn tượng 644 km/lần sạc theo tiêu chuẩn EPA châu Âu, nhờ bộ pin cỡ lớn 108 kWh. Xe cũng có khả năng sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong 21 phút.

Sau iX3, BMW sẽ tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm Neue Klasse với mẫu i3 thế hệ mới. Dù mang tên quen thuộc, i3 mới sẽ không còn là chiếc hatchback cỡ nhỏ như trước, mà trở thành phiên bản thuần điện của dòng 3-Series, chia sẻ nhiều công nghệ truyền động với iX3.