Mercedes lên tiếng về khả năng sử dụng động cơ BMW

TPO - Sau nhiều đồn đoán về khả năng Mercedes-Benz và BMW sắp đi đến thỏa thuận chia sẻ động cơ, phía Mercedes đã chính thức phủ nhận.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng hai thương hiệu Đức đã bước vào giai đoạn đàm phán sâu, với khả năng Mercedes sẽ dùng động cơ xăng tăng áp 2.0L B48 của BMW cho các dòng xe tương lai. Chúng bao gồm phiên bản hybrid sạc ngoài của C-Class và E-Class. Mục tiêu được cho là nhằm cắt giảm chi phí phát triển và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7.

Tuy nhiên, tại triển lãm ô tô Munich mới đây, Giám đốc Công nghệ kiêm thành viên Ban điều hành Tập đoàn Mercedes-Benz là ông Markus Schaefer đã bác bỏ khả năng trên.

Vị lãnh đạo này khẳng định thương hiệu sao ba cánh không có ý định sử dụng động cơ từ bên ngoài, đặc biệt là từ đối thủ trực tiếp như BMW.

“Không có chuyện đó. Chúng tôi đã phát triển dải động cơ mô-đun mới mang tên FAME, bao gồm nhiều dung tích khác nhau và đáp ứng được những tiêu chuẩn khí thải khắt khe nhất tại châu Âu, Trung Quốc và Mỹ”, ông Schaefer nhấn mạnh.

Ra mắt cách đây gần bốn năm, nền tảng FAME bao gồm động cơ 4, 6, 8 và 12 xi-lanh, được thiết kế để duy trì sức cạnh tranh ngay cả khi ngành công nghiệp dịch chuyển mạnh sang xe điện.

Giám đốc Schaefer tiết lộ một động cơ V8 hiệu suất cao mới, đạt chuẩn khí thải nghiêm ngặt, sắp được hoàn thiện. Ông đồng thời khẳng định động cơ V12 vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz.

Mẫu CLA 2026 sử dụng động cơ 4 xi-lanh mới của Mercedes.

Thực tế, ở thời điểm hiện tại, Mercedes đã có động cơ 4 xi-lanh riêng, được sử dụng trên mẫu CLA mới và sẽ áp dụng cho các mẫu xe khác dựa trên nền tảng MMA. Do đó, họ không cần phải mua động cơ từ các hãng bên ngoài, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh như BMW.

Lời bác bỏ từ Giám đốc Công nghệ Markus Schaefer được đưa ra trong bối cảnh Mercedes-Benz đẩy mạnh chiến lược điện khí hóa, song không từ bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong. Điều này thể hiện qua các mẫu CLA và GLC mới, dự kiến được bán song song cả phiên bản thuần điện và máy xăng mild-hybrid.