Ô tô điện Tesla được báo giá thay pin đắt gấp đôi giá xe

TPO - Việc thay pin cho ô tô điện sau thời gian dài sử dụng là bắt buộc nhưng một số trường hợp lại gây tốn kém số tiền vượt xa cả giá trị của chiếc xe.

Câu chuyện của một chủ xe Tesla Model S đời 2013 chia sẻ trên diễn đàn Reddit mới đây là ví dụ điển hình. Người này đang phải đối mặt với báo giá thay pin được mô tả là “khó chấp nhận” về mặt tài chính.

Carscoops dẫn lại bài đăng cho biết, chủ xe đã mang chiếc Model S tới trung tâm dịch vụ Tesla tại bang Wisconsin (Mỹ) để hỏi chi phí thay pin.

Hai phương án được đề xuất gồm: thay pin dung lượng 60 kWh giống nguyên bản hoặc nâng cấp lên pin 90 kWh. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đều có mức giá cao đến mức có thể vượt giá trị bán lại của xe.

Cụ thể, gói pin 60 kWh có giá 13.830 USD, trong đó chi phí nhân công là 580,5 USD cho thời gian lắp đặt 2,58 giờ. Riêng pin đã chiếm tới 13.250 USD. Đây được coi là mức giá cao đối với mẫu pin dung lượng nhỏ nhất hiện có của Tesla.

Với tùy chọn còn lại, riêng bộ pin có giá 18.000 USD và phải kèm thêm 4.500 USD để mở khóa toàn bộ dung lượng khả dụng. Sau khi tính thêm công lắp đặt và các linh kiện cần thay thế, tổng chi phí lên tới 23.262 USD.

Mức giá này cao hơn rất nhiều so với giá trị thị trường của Tesla Model S đời 2013 đã qua sử dụng, hiện chỉ dao động khoảng 10.000-15.000 USD tùy phiên bản và tình trạng xe. Về mặt tài chính, việc nâng cấp pin cho chiếc xe điện cũ này được coi là không hợp lý.

Xe điện Tesla Model S đời 2013. Ảnh: SCMP

Bài đăng của chủ xe Model S trên Reddit đã thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng chủ xe Tesla. Không ít người cho biết họ đã sử dụng pin nguyên bản để đi hàng trăm nghìn km mà không gặp vấn đề gì, song hiện tượng chai pin vẫn là điều không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, thay pin gần như là lựa chọn duy nhất, dù chi phí rất cao.

Ngoài việc thay pin chính hãng tại Tesla, người dùng cũng có thể tìm đến các nhà cung cấp bên thứ ba với mức giá thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, trong bối cảnh một chiếc Tesla Model S đã hơn 10 năm tuổi chỉ được định giá hơn 12.000 USD, việc đầu tư tiền mua pin thay thế được coi là không xứng đáng.