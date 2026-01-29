VinFast đăng ký mẫu xe mới ở Việt Nam

TPO - Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa công bố loạt kiểu dáng công nghiệp mới đăng ký trong tháng 1/2026. Đáng chú ý, trong số này xuất hiện một mẫu xe VinFast mới lạ.

Hình ảnh xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 1/2026 cho thấy đây là một mẫu SUV/Crossover điện có kiểu dáng khá giống mẫu VF 5 hiện hành. Điều này cho thấy đây có thể là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của VinFast VF 5.

So với VF 5 hiện hành, mẫu xe mới được đăng ký sở hữu đầu xe có phần vuông vức hơn. Cụm đèn trước được làm mảnh và sắc nét hơn. Với tạo hình này, xe có khả năng được nâng cấp lên đèn LED thay vì halogen. Dải LED nhận diện hình cánh chim cũng được tinh chỉnh để hài hòa với tổng thể.

Mẫu xe mới của VinFast xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 1/2026. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Hình ảnh đăng ký cũng hé lộ bộ mâm xe dạng phay với hai tông màu. Thiết kế xe khi nhìn ngang không thay đổi quá nhiều so với VF 5 hiện hành, đặc biệt là tạo hình khu vực từ trụ C tới cửa cốp.

Ở phía sau, đuôi xe dường như được làm dựng đứng hơn. Dải đèn chạy ngang cửa cốp có phần mở rộng ở hai bên hông xe. Cụm đèn đặt thấp phía dưới thanh mảnh hơn, có thể là dạng LED.

Một điểm đáng chú ý được hé lộ trong hồ sơ đăng ký là mẫu xe này được chắp bút bởi hai nhà thiết kế gồm ông Lee Jae Hoon và ông Zhu Linmao. Trong đó, Lee Jae Hoon là người từng tham gia thiết kế nhiều mẫu xe của VinFast, bao gồm VF 7, xe bán tải concept VF Wild và mới nhất là Lạc Hồng 900 LX.

VinFast VF 5 là một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng.

Dẫu vậy, đây mới chỉ bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của xe. Thiết kế thực tế, thông số kỹ thuật, tên gọi chính thức hay thời điểm ra mắt vẫn là ẩn số bởi VinFast chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về mẫu xe mới lạ này.

Về mẫu VF 5 hiện hành, đây là dòng xe bán chạy thứ 2 của VinFast chỉ sau VF 3. Tính trong năm 2025, mẫu xe điện đô thị này đã bán được tổng cộng 43.913 chiếc.

Nếu thực sự được làm mới thiết kế giống như bản đăng ký, đây hứa hẹn sẽ là yếu tố giúp VF 5 tiếp tục duy trì được sức hút ở phân khúc SUV cỡ A nói riêng và trên toàn thị trường nói chung.