Mẫu SUV lập kỷ lục Guinness với cú nhảy xa hơn 20m trên băng

TPO - Hãng sản xuất ô tô Trung Quốc Changan vừa gây chú ý sử dụng mẫu SUV CS75 Plus thế hệ thứ mới để lập kỷ lục Guinness thế giới về cú nhảy xa nhất trên đường dốc băng.

Mới đây, mẫu SUV Changan CS75 Plus của Trung Quốc đã lập Kỷ lục Guinness cho hạng mục “cú nhảy xa nhất trên đường dốc băng”, đạt khoảng cách 20,9 mét trong điều kiện thời tiết cực lạnh -30°C.

Mẫu Changan CS75 Plus thế hệ thứ 4 thực hiện cú nhảy xa thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới (Video: Changan).

Để đạt được điều này, CS75 Plus được trang bị hệ thống an toàn thông minh của hãng, tích hợp cân bằng điện tử (ESC) và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS).

Theo hãng, TCS có khả năng theo dõi liên tục trạng thái động học của bánh xe và can thiệp theo thời gian thực để hạn chế trượt, đảm bảo khả năng điều khiển chính xác trong những tình huống khó như nhảy tốc độ cao trên bề mặt băng tuyết.

Về sức mạnh, Changan CS75 Plus thế hệ thứ 4 có hai tùy chọn động cơ 1.5T và 2.0T.

Phiên bản 1.5T sử dụng động cơ Blue Whale do hãng phát triển, với công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp áp suất cao, cho công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số tự động 8 cấp, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h dao động từ 7,9 đến 8,9 giây tùy phiên bản.

Trong khi đó, bản 2.0T đạt công suất tối đa 229 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm, cũng đi kèm hộp số 8AT của Aisin, với thời gian tăng tốc 0–100 km/h khoảng 7,3 giây.

Bên trong khoang lái, mẫu xe Trung Quốc này sở hữu thiết kế cụm màn hình nổi dạng “ba màn hình liền khối” kích thước 37 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 14,6 inch và màn hình phụ cho ghế hành khách 12,3 inch.

Xe tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn iFlytek Spark AI cho trợ lý giọng nói, đi kèm các tính năng hỗ trợ lái nâng cao cấp độ 2. Ngoài ra, CS75 Plus có 21 hộc chứa đồ, dung tích khoang hành lý 725 lít và có thể mở rộng lên 1.620 lít.

Changan CS75 Plus lần đầu ra mắt vào tháng 9/2019. Kể từ đó, mẫu xe đã trải qua nhiều thế hệ nâng cấp, với thế hệ thứ 2 ra mắt năm 2022, thế hệ thứ 3 năm 2023 và thế hệ thứ 4 vào năm 2024.