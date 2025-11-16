SUV Trung Quốc tụt dốc, làm vỡ lan can khi cố leo 999 bậc lên đỉnh núi

TPO - Trong khi cố gắng thực hiện thử thách leo núi bậc thang ở núi Thiên Môn (Trung Quốc), chiếc SUV Chery Fulwin X3L đã bị trượt ngược xuống dốc, va chạm và làm hư hỏng lan can bảo vệ.

Theo Carsnewschina, sự cố xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 12/11 trong khuôn khổ sự kiện thử thách do Chery thực hiện tại núi Thiên Môn. Nhân chứng cho biết chiếc xe không thể tiếp tục leo lên, sau đó trượt ngược và phá vỡ một phần lan can bảo vệ cầu thang.

“Chiếc xe nằm im tại chỗ suốt hai tiếng đồng hồ mà không di chuyển”, một du khách có mặt tại hiện trường nói với tờ Jimu News.

Một hướng dẫn viên du lịch địa phương xác nhận khu vực “Cầu Thang Lên Thiên Đường” đã bị đóng cửa, không cho khách tham quan trong hai ngày 12 và 13/11 để phục vụ sự kiện của Chery.

Toàn bộ sự việc được ghi lại trong các đoạn video do nhiều du khách và người dân chia sẻ, nhanh chóng gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về an toàn thử nghiệm và việc sử dụng khu danh thắng cho các hoạt động trình diễn xe.

“Cầu Thang Lên Thiên Đường” là điểm đến nổi tiếng của núi Thiên Môn, gồm 999 bậc đá kéo dài gần 300 mét, với độ cao chênh tới 150 mét, dẫn thẳng lên động Thiên Môn. Tuyến đường này nổi tiếng với độ dốc trung bình 45 độ, có đoạn vượt quá 60 độ, các bậc thang hẹp, trơn trượt và chỉ rộng khoảng 30 cm.

Chiếc xe gặp sự cố là Chery Fulwin X3L, mẫu SUV thuộc thương hiệu Fulwin của Chery, vừa ra mắt ngày 18/9/2025. Trước đó, Phó Chủ tịch điều hành Chery Automobile từng nhấn mạnh rằng thử thách ở núi Thiên Môn có độ khó và yêu cầu cực cao về sức mạnh, khả năng xử lý và hệ dẫn động 4 bánh của xe.

Chery Fulwin X3L.

Vào hôm 13/11, tức một ngày sau khi xảy ra sự cố, Chery đã đưa ra lời xin lỗi liên quan đến vụ việc và gọi đây là một "tình huống bất ngờ" trong quá trình thử nghiệm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân trực tiếp là một móc neo của dây an toàn bị bung khỏi điểm cố định, khiến dây quấn vào bánh phải, làm cản trở hệ thống truyền động, dẫn tới việc chiếc xe mất đà, trượt lùi và va vào lan can. Hãng khẳng định không có ai bị thương và không gây thiệt hại cho môi trường tự nhiên.

Trong thông cáo, Chery thừa nhận đã đánh giá chưa đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn và thiếu sót trong công tác kiểm soát chi tiết, đặc biệt là quyết định tổ chức thử nghiệm tại khu danh thắng công cộng. Hãng cũng bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc vì những thiệt hại gây ra cho di tích núi Thiên Môn và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm sửa chữa, bồi thường và khắc phục hậu quả.

Trong quá khứ, từng có một hãng xe khác thử nghiệm SUV ở núi Thiên Môn là Land Rover, với mẫu Range Rover Sport PHEV vào năm 2018. Nhưng khác với Chery Fulwin X3L, chiếc Range Rover Sport PHEV được điều khiển bởi tay đua Ho-Pin Tung đã leo thành công 999 bậc thang, qua đó trở thành chiếc SUV đầu tiên trên thế giới chinh phục “cổng trời” núi Thiên Môn.