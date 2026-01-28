Băng rừng, vượt núi, chạy trăm nghìn km, pin xe điện VinFast bền bỉ vượt kỳ vọng người dùng

Độ bền cùng sự ổn định của hệ thống pin LFP trong thực tế là điểm tựa giúp người dùng Việt yên tâm chia tay xe xăng, lên đời xe điện VinFast.

Pin xe điện bền bỉ vượt kỳ vọng, người dùng càng chạy càng yên tâm

Vốn được xem là “trái tim” của xe điện, hiệu suất của bộ pin luôn là yếu tố được người dùng cân nhắc đầu tiên và kỹ lưỡng nhất trước khi quyết định xuống tiền. Tại Việt Nam, trải nghiệm thực tế của cộng đồng chủ xe VinFast đã chứng minh pin xe điện ngày càng bền bỉ và đáng tin cậy hơn.

Hiện nay, các mẫu ô tô điện của VinFast như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9… đều được trang bị pin LFP - dòng pin nổi tiếng với độ an toàn cao, tuổi thọ dài và chi phí hợp lý. Nhiều chủ xe VinFast chia sẻ, dù sử dụng hằng ngày và di chuyển quãng đường dài lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn km, pin vẫn giữ được dung lượng rất tốt.

Trên một hội nhóm các chủ xe VinFast VF 6, anh Thành Hưng cho biết, chiếc xe của anh sau khi vận hành hơn 48.000 km chỉ ghi nhận mức chai pin 1%, theo kết quả kiểm tra tại trung tâm bảo dưỡng chính hãng.

Khi kiểm tra pin của chiếc VF 8, anh Phùng Thế Trọng - chủ kênh YouTube Xế Cộng - nhận thấy sau cả trăm nghìn km băng qua loạt cung đường từ Lào, Campuchia đến tận Tây Tạng với thời tiết và địa hình khắc nghiệt, pin vẫn còn giữ tới gần 90% dung lượng - kết quả cực kỳ ấn tượng với chiếc SUV điện cỡ D.

Những trải nghiệm thực tế trên không hề ngẫu nhiên. Các ưu điểm về độ bền và khả năng duy trì dung lượng qua thời gian của pin LFP đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu khoa học.

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên ScienceDirect, các nhà khoa học đã tiến hành đánh giá chuyên sâu hai công nghệ pin đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Kết quả cho thấy pin LFP vượt trội ở cả độ an toàn, tuổi thọ và chi phí vận hành. Cụ thể, LFP có thể đạt hơn 2.000 chu kỳ sạc - xả, đồng thời giúp giảm khoảng 30% chi phí so với các dòng pin hiệu năng tương đương. Đáng chú ý, loại pin này vẫn duy trì hiệu suất ổn định trong môi trường nhiệt độ cao.

So với các thế hệ pin trước đây, pin LFP còn thể hiện dòng xả ổn định ngay cả khi pin còn dưới 50%, giúp xe điện duy trì hiệu năng tốt, tránh tình trạng giảm tốc khi pin yếu.

Đặc quyền sạc miễn phí, pin bảo hành đến 10 năm

Sự bảo chứng đến từ cả trải nghiệm thực tế lẫn các nghiên cứu khoa học đã khiến người dùng ngày càng thêm vững tin vào chất lượng pin xe điện VinFast.

Đặc biệt, phần lớn người dùng Việt hiện tại đã mua xe dưới hình thức sở hữu pin vĩnh viễn. Nhiều khách hàng trước đây sử dụng xe thuê pin cũng đã mạnh dạn chuyển sang mua đứt pin.

“Sau một năm sử dụng xe, pin vẫn ‘nguyên zin’ nên tôi hoàn toàn yên tâm chuyển từ thuê pin sang mua pin. Xe còn đi cả chục năm, mua một lần luôn cho đỡ phải nghĩ”, anh Tùng (Hà Nội), chủ xe VinFast VF 7 chia sẻ. Theo nhiều người dùng, mức giá pin mua lại là hợp lý so với giá xe. Bảng giá pin thay thế mới đây cũng đã được điều chỉnh có lợi hơn cho người dùng.

Hơn nữa, người mua xe kèm pin cũng không còn phải lo về giới hạn quãng đường mỗi tháng. Sau khi mua pin, chiếc VF 7 của anh Tùng gần như không “ngốn” đồng nào chi phí năng lượng bởi vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi sạc pin miễn phí. Đây là chính sách mà VinFast áp dụng tới hết tháng 6/2027, nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng xe xanh.

“Từ khi sử dụng xe điện, phải nói là đến đi chợ tôi cũng vác xe ô tô đi cho tiện, vì đang được miễn phí. Tuy nhiên, để nói công bằng thì kể cả trước thời điểm miễn phí, rất nhiều người dùng đã thừa nhận chi phí sạc xe điện rẻ hơn chi phí đổ xăng nhiều, dù là xe ở phân khúc nào”, anh Tùng nhận định.

Thêm vào đó, pin ô tô điện VinFast hiện được bảo hành chính hãng từ 8–10 năm, tạo thêm một “lớp bảo vệ” an tâm cho chủ xe trong suốt vòng đời sử dụng.

Độ bền đã được kiểm chứng qua hàng trăm nghìn km vận hành thực tế, nền tảng công nghệ pin LFP ổn định cùng chính sách bảo hành dài hạn và sạc miễn phí là những lợi thế cạnh tranh rõ rệt của xe điện VinFast, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi xanh. Thị trường ô tô bởi thế được dự đoán sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng về doanh số xe điện mạnh mẽ trong năm 2026.