Lý do các hãng lớn đồng loạt đổi tên xe điện

TPO - Trong nỗ lực mở rộng thị phần xe điện, các hãng đang không chỉ cải tiến công nghệ và phần cứng mà còn quan tâm tới cách đặt tên sản phẩm nhằm tăng hiệu quả tiếp thị.

Theo Automotive News, Volkswagen có kế hoạch đổi tên mẫu xe điện ID.4 thành ID. Tiguan. Đây là một cái tên quen thuộc, vốn đã gắn liền với dòng SUV chạy xăng nổi tiếng của hãng.

Động thái mới nhất của Volkswagen phản ánh một xu hướng trong ngành đó là đơn giản hóa tên xe điện (EV). Thay vì những tên gọi phức tạp và mang hơi hướng tương lai, những cái tên đơn giản, quen thuộc và dễ nhớ được cho là sẽ giúp tạo dựng niềm tin ở khách hàng, đặc biệt là với mảng xe điện có phần còn mới mẻ.

Xe điện Volkswagen ID.4.

Đối với các hãng lớn như Volkswagen, việc tận dụng các tên gọi cũ như Tiguan có thể gia tăng sự tin cậy nhờ vào uy tín đã có của các dòng xe lâu năm.

Từ năm ngoái, Volkswagen đã có kế hoạch triển khai chiến lược đặt tên mới cho dòng xe điện ID. Theo đó, các mẫu EV trong tương lai sẽ mượn tên từ danh mục xe chạy xăng, thay vì tiếp tục sử dụng các ký hiệu số như ID.3, ID.4 hay ID.7.

Mẫu concept ID. 2all, khi bước vào sản xuất, dự kiến sẽ mang tên ID. Polo. Mục tiêu là đưa hai danh mục xe xăng và xe điện lại gần nhau hơn, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng nhận biết kích thước và phân khúc sản phẩm.

Mercedes-Benz cũng đang điều chỉnh chiến lược tương tự. Các mẫu EV thế hệ đầu như EQE và EQS được định vị là phiên bản điện của E-Class và S-Class.

Tuy nhiên, những mẫu mới hơn lại sử dụng cách gọi “with EQ Technology” nghĩa là “với công nghệ EQ”, khiến tên xe trở nên dài và kém trực quan. Ví dụ, phiên bản điện của G-Class có tên G580 with EQ Technology.

Mercedes-Benz GLC với Công nghệ EQ.

Theo Giám đốc công nghệ Markus Schäfer, Mercedes đang xem xét từ bỏ cách đặt tên này. Ông cho rằng việc phân biệt quá rõ giữa xe điện và xe xăng không còn cần thiết. Và trong tương lai, các mẫu xe điện Mercedes có thể sử dụng cùng hệ thống tên gọi kết hợp chữ-số như xe động cơ đốt trong, chỉ bổ sung chữ “Electric” khi cần.

Toyota cũng có những điều chỉnh đáng chú ý. Hãng đã đơn giản hóa cách đặt tên cho các mẫu hybrid sạc điện: RAV4 Prime và Prius Prime nay được ghi rõ là Plug-In Hybrid, giúp người tiêu dùng hiểu ngay bản chất sản phẩm.

Đáng chú ý hơn, Toyota đã thay tên mẫu SUV điện đầu tiên của mình tại Mỹ, từ bZ4X được đơn giản hóa thành bZ. Bên cạnh đó, hãng còn ra mắt một mẫu xe điện mới với tên C-HR+, được bán song song với các phiên bản C-HR Hybrid/xăng truyền thống tại châu Âu.

Audi lựa chọn cách tiếp cận ổn định hơn với hệ thống tên chữ-số quen thuộc. Mẫu SUV điện đầu tiên E-Tron sau đó được đổi thành Q8 E-Tron.

Sau khi thử nghiệm cách phân biệt xe điện và xe xăng bằng số chẵn và lẻ, Audi đã từ bỏ ý tưởng này. Hãng giờ hướng tới việc đặt tên EV giống phiên bản động cơ đốt trong, ngoại trừ việc thêm nhãn “E-Tron”.

Với Volvo, hãng này đã đổi tên XC40 Recharge thành EX40 và áp dụng quy tắc này cho toàn bộ dòng xe điện để đảm bảo tính đồng bộ. Trong khi đó, các mẫu xe xăng và hybrid vẫn giữ tiền tố “XC” trong tên gọi.

Theo chuyên trang xe điện InsideEVs, những thay đổi trên có thể không quá lớn nhưng có thể giúp xe điện trở nên quen thuộc và dễ tiếp cận hơn với người mua.