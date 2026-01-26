Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Chủ chuỗi 16 showroom xe máy điện tin VinFast sẽ sớm chiếm 80% thị phần

P.V

Nhờ sức hút ngày càng lớn của các dòng xe máy điện VinFast, doanh thu hệ thống 16 showroom của anh Trịnh Huy Hiệu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang tăng phi mã chỉ sau vài năm. Sự phát triển này càng củng cố niềm tin vào con đường kinh doanh anh đã lựa chọn.

a1-1.jpg
Anh Trịnh Huy Hiệu (bên trái) đang giới thiệu mẫu xe máy điện Evo Grand Lite cho khách hàng.

Bị thuyết phục vì “chất của xe VinFast

- Được biết, trước khi tập trung hoàn toàn vào xe điện VinFast, từ năm 2021, anh từng phân phối nhiều thương hiệu khác. Điều gì khiến anh quyết định rẽ hướng trong bối cảnh các loại xe điện của nhiều “thương hiệu lạ” và xe 50 phân khối cho học sinh khi đó vẫn rất thịnh hành?

Tôi xuất thân là người làm kỹ thuật, đi lên từ thợ nên khi nhìn vào một chiếc xe, điều đầu tiên tôi quan tâm là chất lượng, độ hoàn thiện và cách nhà sản xuất làm ra sản phẩm đó. Trước đây, phần lớn xe điện trên thị trường Việt Nam đều nhập linh kiện về lắp ráp tạo nên những dòng xe cho học sinh bán nhanh, giá rẻ nhưng đi kèm nhiều rủi ro về độ bền, phụ tùng và hậu mãi.

Thời điểm VinFast ra mắt xe máy điện, điều khiến tôi ấn tượng là sự chỉn chu trong từng chi tiết và tư duy làm sản phẩm rất khác so với mặt bằng chung. Năm 2022, tôi quyết định bắt đầu làm showroom VinFast chính thức. Nhiều người quen lúc đó nói tôi “dại” vì xe điện Trung Quốc vẫn bán rất chạy nhưng tôi nghĩ đơn giản là nếu ai cũng chọn con đường dễ thì mình chọn lối khác.

- Nhưng ở thời điểm đó, VinFast vẫn là một cái tên khá mới. Điều gì khiến anh đủ tự tin rằng đây không chỉ là lựa chọn “khác số đông”, mà là hướng đi có thể bền vững và thành công?

Tôi tự tin vì nền tảng kỹ thuật của mình có thể nhìn ra được “chất” của chiếc xe. VinFast làm xe bài bản, có hệ thống bảo hành, bảo trì, phụ tùng và hạ tầng đồng bộ. Trong khi đó, rất nhiều dòng xe khác bán đại trà, chỉ sau 1-2 năm là không còn phụ tùng thay thế, nhiều khách hàng quen của tôi quay lại vì chiếc xe họ mua trước đây không còn được hỗ trợ. Có những lúc, bán xe mà bản thân tôi còn cảm thấy ngại với khách.

Thời điểm đó tôi đã luôn nghĩ rằng bán ít nhưng bán xe tử tế còn hơn bán nhiều mà để khách hàng chịu thiệt. Và thực tế đã chứng minh rằng VinFast đang đi đúng hướng khi ngày càng nhiều người tin tưởng và lựa chọn.

- Những điều khiến anh tự tin đã được chứng thực ra sao qua thực tế bán hàng?

Từ khi chuyển sang VinFast, tôi có thể khẳng định quy mô, doanh thu và độ ổn định đều vượt trội hơn hẳn. Với 16 showroom trên cả nước, năm 2024, doanh thu toàn hệ thống đạt khoảng 70 tỷ đồng. Sang năm 2025, con số này lên tới gần 500 tỷ đồng.

a2-1.jpg
Cửa hàng của anh Hiệu luôn thu hút đông đảo khách hàng

Cứ thấy xe điện là nghĩ đến VinFast

- Đã “lăn lộn” cùng xe máy điện nhiều năm, anh thấy thị trường và thị hiếu người tiêu dùng đã và đang có sự thay đổi như thế nào?

Nếu như trước đây xe điện chủ yếu tập trung cho đối tượng học sinh, sinh viên thì hiện có khoảng 70% khách hàng là người đi làm, người chạy dịch vụ, shipper, 30% còn lại là học sinh. Ngoài ra, nhóm nội trợ và người lớn tuổi cũng mua xe khá nhiều vì xe nhẹ, sạch, không mùi và có thể để ngay trong nhà rất tiện.

Tôi tin rằng, với sự mở rộng đối tượng người dùng và những tiềm năng đang được khai thác, trong tương lai, ra đường cứ thấy xe điện là người ta sẽ nghĩ đến VinFast. Tôi tin hãng có thể chiếm trên 80% thị phần xe máy điện.

- 80% thị phần liệu có… hơi quá không bởi thị trường xe máy tại Việt Nam đã định hình hàng chục năm với sự xuất hiện của các hãng nước ngoài?

Không hề. Tôi có đầy đủ niềm tin với cơ sở là chất lượng và độ an toàn, đặc biệt là pin của xe máy điện VinFast. VinFast sử dụng pin LFP, được đánh giá là an toàn nhất hiện nay. Pin quyết định quãng đường, tuổi thọ và sự an tâm của người dùng. Khi khách hàng hiểu điều này, họ rất yên tâm lựa chọn.

Thực tế, phần lớn khách hàng tới cửa hàng của chúng tôi đều hài lòng, nhiều người còn nói vui rằng “biết thế mua sớm hơn”. Không ít gia đình ban đầu mua xe cho con đi học, sau đó cả nhà chuyển sang dùng xe điện.

- Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh vừa qua, ưu tiên lớn nhất trong kế hoạch kinh doanh sắp tới của anh là gì?

Và với vai trò là một đại lý phân phối, trong năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Khi mọi thứ đã vận hành thật tốt, chúng tôi có thể tính toán tiếp tục mở rộng showroom.

Thực tế, cơ hội với các đại lý như chúng tôi là rất lớn bởi ngay trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu bán 1,5 triệu xe máy điện. Tôi tin mục tiêu sẽ khả thi khi thỏa mãn hai điều kiện: người dùng hiểu hơn về xe điện và hệ thống dịch vụ vận hành ổn định. Về phía đại lý, sau vài năm vận hành, năng lực chăm sóc - sửa chữa - phụ tùng đang tăng nhanh, chất lượng dịch vụ được nâng lên và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

P.V
