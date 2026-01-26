Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Hai mẫu xe điện hóa nhập ngoại vừa xuất hiện tại Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau Kia EV6, Geely EX5 hybrid là mẫu xe điện hóa tiếp theo xuất hiện ở nước ta.

Mới đây, thông tin một chiếc xe điện Kia EV6 xuất hiện tại đại lý ở TP.HCM đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng ô tô trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Theo nhân viên tư vấn bán hàng, đại lý hiện chỉ có duy nhất 1 chiếc Kia EV6 này. Người này cũng hé lộ xe có giá bán khoảng 1,679 tỷ đồng. Con số này cao hơn nhiều so với một số mẫu SUV 7 chỗ đang bán trên thị trường như Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng) hay Ford Everest (1,099-1,553 tỷ đồng).

kia-ev6-dai-ly-7153.jpg
Kia EV6 được định vị ở phân khúc SUV điện cỡ trung cùng với Hyundai Ioniq 5. Ảnh: Đại lý

Hình ảnh được đại lý cung cấp cho thấy chiếc Kia EV6 này thuộc phiên bản cũ, trong khi bản facelift đã ra mắt thị trường quốc tế từ năm 2024.

Cụ thể, chiếc EV6 ở đại lý thuộc phiên bản 2021 và sở hữu ngoại thất cũng như màu sơn giống chiếc xe từng được Thaco Auto nhập khẩu chính hãng vào tháng 10/2021 để trưng bày.

Vào thời điểm đó, Thaco Auto từng lên kế hoạch phân phối mẫu Kia EV6 ra thị trường từ quý II/2022. Thế nhưng từ đó đến nay, cái tên này vẫn chưa xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Kia Việt Nam.

Bên cạnh Kia EV6, một mẫu xe điện hóa nhập ngoại khác vừa xuất hiện tại Việt Nam là Geely EX5 PHEV. Đây là biến thể hybrid cắm sạc của mẫu EX5 thuần điện được nhập khẩu từ Trung Quốc về nước ta vào năm ngoái.

geely-ex5-phev.jpg
Geely EX5 phiên bản hybrid cắm sạc xuất hiện tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Đại lý

Cấu hình cụ thể cũng như mức giá của Geely EX5 PHEV có thể được tiết lộ gần thời điểm ra mắt sắp tới. Trước đó, bản thuần điện ra mắt với mức giá 839-889 triệu đồng.

Điểm chung của Kia EV6 và Geely EX5 PHEV là cả hai sẽ không dành cho số đông. Với Kia EV6, mẫu xe này gặp rào cản là thiếu trạm sạc công cộng, chưa kể chiếc ở Việt Nam là mẫu cũ và có giá cao.

Về phần Geely EX5 PHEV, đây là xe hybrid sạc ngoài, có thể sử dụng hệ thống trạm sạc của hãng tại đại lý và các địa điểm hợp tác, hoặc sử dụng động cơ xăng để nạp năng lượng cho pin nuôi mô-tơ điện.

Nhưng cũng giống các mẫu xe Trung Quốc khác, rào cản lớn nhất của Geely EX5 PHEV sẽ là yếu tố thương hiệu khi phần đông người tiêu dùng phổ thông sẽ nghiêng về xe Nhật hoặc xe điện Việt Nam.

Lê Tuấn
#Kia EV6 #Geely EX5 #xe điện #xe hybrid #phev #xe nhập khẩu

