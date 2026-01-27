Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Vinfast và Autobrains hợp tác phát triển công nghệ tự lái và hệ thống Robo-Car với mức giá tối ưu

P.V

VinFast chính thức công bố hợp tác chiến lược với Autobrains (Israel) – công ty công nghệ AI hàng đầu trong lĩnh vực ô tô, nhằm phát triển công nghệ tự lái L2++ và kiến trúc xe tự hành mới, có khả năng chuyển đổi hầu hết các dòng xe thành “robo-car”. Thỏa thuận này đánh dấu bước mở rộng năng lực công nghệ của hai bên, đồng thời thúc đẩy việc phổ cập các giải pháp tự lái tiên tiến với chi phí hợp lý.

photo-01.jpg
VinFast và Autobrains sẽ cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống hỗ trợ lái L2++ cho các mẫu xe VinFast trong tương lai.

Theo thỏa thuận, VinFast và Autobrains sẽ cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống hỗ trợ lái L2++ cho các mẫu xe VinFast trong tương lai. Hiện các dòng xe điện của VinFast đều đã tích hợp tính năng hỗ trợ lái cấp độ 2, và hệ thống L2++ nâng cấp đang được thử nghiệm trên VF 8 và VF 9. Hợp tác giữa hai bên tạo nền tảng vững chắc để VinFast tiến tới mở rộng tính năng tự lái nâng cao trên dải sản phẩm, qua đó khẳng định cam kết về an toàn và trải nghiệm vận hành cho khách hàng trên toàn thế giới.

Hai bên đồng thời phát triển hệ thống “Robo-Car” - kiến trúc AI tiên phong thế hệ mới không phụ thuộc vào radar, bản đồ HD, hay cảm biến LiDAR với mức chi phí lớn. Thay vào đó, giải pháp này sử dụng bảy camera tiêu chuẩn kết hợp chip xử lý nhỏ gọn với hiệu năng cao, có khả năng thực hiện khoảng 20 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, giúp triển khai tự lái nâng cao với chi phí thấp hơn so với các cấu hình phần cứng truyền thống.

Hệ thống Robo-Car vận hành trên nền tảng cấu trúc Agentic AI của Autobrains, cho phép nhận diện và xử lý tình huống giao thông với độ chính xác như phản ứng của con người theo thời gian thực, đồng thời giảm tải yêu cầu tính toán và loại bỏ phụ thuộc vào phần cứng giá cao. Công nghệ Air-to-Road – giải pháp định vị dựa trên camera kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh – giúp loại bỏ nhu cầu bản đồ HD và hỗ trợ triển khai giải pháp tự lái cấp độ 4 với khả năng mở rộng cho nhiều thị trường. VinFast và Autobrains đang thử nghiệm Robo-Car tại một số khu vực được kiểm soát ở Hà Nội và dự kiến mở rộng sang các đô thị lớn và thị trường quốc tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương, Phó Tổng Giám đốc Khối Phát triển Tính năng Tự lái VinFast kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu ADAS/AD, chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VinFast và Autobrains đang định hình một hướng tiếp cận hoàn toàn mới nhằm phổ cập công nghệ tự lái với chi phí hợp lý và nằm trong tầm nhìn dài hạn của chúng tôi về tương lai giao thông toàn cầu. Chúng tôi hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tự lái cho số đông người dùng, đồng thời cam kết mang đến những giải pháp tự lái an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận cho mọi khách hàng.”

Ông Igal Raichelgauz, Tổng Giám đốc Autobrains, cho biết: “Hệ thống Robo-Car mà chúng tôi hợp tác phát triển cùng VinFast đã vận hành ổn định và chính xác trong điều kiện giao thông thực tế. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới tương lai nơi người dùng ở nhiều thị trường có thể tiếp cận công nghệ tự lái an toàn và tiện lợi. Điều này cũng phản ánh sứ mệnh chung của chúng tôi: mang công nghệ tự lái tiên tiến đến với mọi khách hàng, ở mọi thị trường.”

VinFast đang gia tăng sự phát triển trên toàn cầu thông qua việc mở rộng năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và củng cố sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm. Việc hợp tác cùng các đối tác công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước tiếp tục giúp VinFast nâng cao năng lực sản phẩm, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng, hướng tới mục tiêu cung cấp các dòng xe điện thông minh, chất lượng cao và dễ tiếp cận.

P.V
#VinFast #Autobrains

Cùng chuyên mục