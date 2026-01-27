Xe điện VinFast Green: Lựa chọn 'xanh, sạch, mạnh' cho tài xế dịch vụ

“Bộ tứ” Green của VinFast với thiết kế, công năng thực dụng, công nghệ hiện đại, giá thành và chi phí vận hành thấp đang là lựa chọn tối ưu cho các bác tài chạy dịch vụ.

Lái dễ, tăng tốc tốt, hành khách thoải mái trên mọi chuyến xe

Khi quá trình xanh hóa các phương tiện cá nhân cũng như vận tải hành khách đang trở thành xu thế tất yếu, các mẫu xe điện Green của VinFast được xem là một giải pháp hoàn hảo cho thị trường gọi xe công nghệ, dịch vụ. Dải sản phẩm gồm Minio Green, Herio Green, Nerio Green và Limo Green có thể đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách 4 -7 người cho các phạm vi di chuyển khác nhau.

Đánh giá về khả năng vận hành của các dòng xe điện Green, chuyên gia Nguyễn Văn Tới (chủ kênh YouTube Oneshot Review) cho biết, động cơ mạnh mẽ, khả năng tăng tốc tốt, linh hoạt là điểm chung của các mẫu xe Green.

Trong số này, chiếc Limo Green mạnh hơn hẳn so với các MPV chạy xăng cùng tầm giá, giúp tài xế tự tin vượt địa hình, kể cả chở full tải. Trong khi đó, Herio Green và Minio Green đang được xem là “vũ khí” mới trong đô thị nhờ vô-lăng có bán kính quay nhỏ, khả năng luồn lách nhanh và cảm giác lái nhẹ tay.

Anh Tới nhớ lại một lần gọi chiếc Herio Green di chuyển trong Hà Nội và vô cùng ấn tượng. "Chiếc xe có thể dễ dàng luồn lách, linh hoạt trong các khu vực nội đô và giúp hoàn thành chặng di chuyển sớm hơn dự kiến của tôi, tránh lỡ mất công việc quan trọng", anh nói.

Đặc biệt, nếu như trước đây, hành khách ngồi trên các mẫu xe xăng chạy dịch vụ thường sẽ cảm thấy không thoải mái với không gian chật chội, ám mùi thì nay loạt xe Green với không gian cabin rộng rãi, sạch sẽ, điều hòa làm mát nhanh khiến hành trình của bác tài và hành khách trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Anh Nguyễn Thành Tuân, một tài xế trải nghiệm chiếc Limo Green cho biết anh bị ấn tượng bởi không gian của xe, đặc biệt là hàng ghế sau. “Mẫu xe này không chỉ phù hợp chạy dịch vụ, mà còn có thể chạy phục vụ gia đình nhờ hệ thống treo rất êm”, anh Tuân nói thêm.

Ngoài ra, so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, các dòng xe điện Green còn cho thấy sự khác biệt về mặt an toàn với nhiều công nghệ được trang bị đầy đủ ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Nhiều tính năng vốn chỉ xuất hiện trên xe xăng tầm trung, hiếm khi có mặt trong các mẫu xe chuyên chạy dịch vụ, hiện lại là trang bị mặc định trên một số mẫu xe Green, như: hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi....

Chi phí vận hành tối ưu, chạy càng nhiều càng lợi

Chi phí vận hành luôn là yếu tố quyết định lợi nhuận trong ngành dịch vụ vận tải hành khách. Theo đánh giá của chuyên gia Phạm Thành Lê - Admin cộng đồng Otofun, việc sử dụng xe điện Green để chạy dịch vụ giúp tài xế có thể thu được nhiều lợi ích sau thời gian ngắn.

Chuyên gia này ước tính, nếu mỗi ngày một tài xế chạy dòng Green đạt hơn 300 km, một năm, con số tích lũy sẽ lên hàng vạn km. Mỗi km này, các tài xế gần như được hưởng trọn doanh thu nhờ chính sách sạc điện miễn phí tại trạm sạc công cộng đến hết tháng 6/2027. Đó là khoản lãi lớn so với sử dụng xe xăng.

"Không những thế, các bác tài tham gia Xanh SM Platform còn được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu lớn, minh bạch, dễ tính toán và đặc biệt ổn định”, anh Phạm Thành Lê phân tích.

Về chi phí sở hữu, chuyên gia Nguyễn Văn Tới cho biết, hiện tại chi phí sở hữu xe Green được VinFast hỗ trợ rất nhiều.

Có thể kể tới chính sách “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng không cần chuẩn bị vốn đối ứng và được hưởng lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó, các dòng xe Green cũng đang nhận được mức ưu đãi 6% giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”.

Cũng theo các chuyên gia, chi phí bảo dưỡng thấp cũng là một lợi thế của xe điện VinFast. “Một lần bảo dưỡng xe điện VinFast chỉ tốn vài trăm nghìn đồng. Các mốc bảo dưỡng dài cũng sẽ tiết kiệm cả tiền bạc và thời gian cho tài xế”, chuyên gia Nguyễn Văn Tới nhận định. Đặc biệt, các chủ xe VinFast đến với các Xưởng dịch vụ vùng ven Hà Nội và TP.HCM sẽ nhận được ưu đãi với mức tiết kiệm có thể lên tới 1.575.000VNĐ/lần cho dịch vụ bảo dưỡng định kỳ.

Những trải nghiệm thực tế cho thấy, ưu thế của các dòng ô tô điện chuyên chạy dịch vụ của VinFast đang trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt: Vận hành mạnh mẽ, an toàn cao, tiết kiệm vượt trội và phù hợp cả về chi phí lẫn nhu cầu khai thác, đặc biệt trong khu vực đô thị.