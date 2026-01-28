Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SUV bán chạy nhất của Toyota rục rịch tới Đông Nam Á, liệu có về Việt Nam?

Trường Vũ
TPO - Theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, Toyota RAV4 thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới đã có tên trong danh sách xe hybrid được công nhận, báo hiệu ngày ra mắt không còn xa.

Vào tháng 5/2025, Toyota đã chính thức trình làng RAV4 thế hệ thứ 6, đánh dấu bước tiến mới đối với dòng SUV bán chạy nhất của hãng. Sau khi có mặt tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Mỹ, mẫu xe này được cho là sắp cập bến Đông Nam Á.

Theo những thông tin mới nhất, Philippines có thể sẽ là điểm đến tiếp theo của Toyota RAV4 thế hệ mới. Cụ thể, Bộ Năng lượng Philippines (DOE) đã đưa mẫu xe này vào danh sách các dòng xe hybrid được công nhận.

665652-toyota-rav4-2026-une-gamme-plus-complete-et-100pc-hybride.jpg
Toyota RAV4 thế hệ thứ 6.

Chuyên trang ô tô AutoIndustriya, động thái trên có thể nhằm chuẩn bị cho màn ra mắt của Toyota RAV4 thế hệ thứ 6 tại Philippines vào cuối năm nay.

Ở thế hệ mới, Toyota RAV4 được trang bị tiêu chuẩn hệ truyền động hybrid, sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.5L kết hợp với mô-tơ điện. Ngoài ra, hãng xe Nhật còn cung cấp phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) với phạm vi chạy điện đạt khoảng 80 km.

Hiện tại, phía Toyota Philippines vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc đưa RAV4 đời mới vào thị trường nội địa. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc mẫu SUV được mở bán trong tương lai là hoàn toàn có cơ sở, nhất là trong bối cảnh Toyota chủ yếu bán xe hybrid tại Philippines.

all-new-toyota-rav4-phev-gr-sport.jpg
RAV4 là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Mỹ năm 2025.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota RAV4 chưa được phân phối chính hãng. Khả năng RAV4 xuất hiện tại nước ta trong tương lai là không cao bởi mẫu xe này chủ yếu được sản xuất tại Bắc Mỹ và Nhật Bản, nếu đưa về nước sẽ phải chịu thuế nhập khẩu cao.

Ngoài ra, Toyota RAV4 nếu về Việt Nam sẽ “giẫm chân” mẫu xe đàn em có kích thước tiệm cận là Corolla Cross. Hiện tại, dòng Toyota Corolla Cross bán ở nước ta đang được nhập khẩu từ Thái Lan.

Trường Vũ
