VinFast Evo đổi pin siêu tốc: Cơ hội để tài xế công nghệ tối ưu thu nhập

Cận Tết, nhiều tài xế công nghệ đang sốt ruột đặt cọc “ngôi sao mới” VinFast Evo để sớm có xe đưa vào vận doanh, đồng thời tận dụng những chương trình ưu đãi hấp dẫn từ VinFast và Xanh SM.

“Đổi pin nhanh hơn đổ xăng”

Là một tài xế công nghệ, anh Duy Phong (Hà Nội) từng chạy qua nhiều mẫu xe số chạy xăng. Anh cho biết, với tần suất di chuyển của bản thân, anh sẽ mất chi phí đổ xăng từ 70.000-80.000 đồng/ngày.

“Tôi di chuyển khoảng 170 km/ngày, một năm mất khoảng trên 20 triệu đồng chi phí, chưa kể vào nhiều thời điểm trong ngày, đi đổ xăng cũng tốn nhiều thời gian vì phải xếp hàng lâu”, anh Phong chia sẻ.

Không chỉ có vậy, khi xuống cấp, xe chạy dịch vụ sẽ ngày càng “ăn xăng”, kèm theo đó là chi phí bảo dưỡng tăng lên. Chính vì vậy, anh Phong đã tìm hiểu và quyết định đặt cọc mẫu xe Evo với mong muốn tối ưu chi phí vận doanh.

“Mẫu xe này khi đổi pin chỉ mất khoảng thời gian 1 phút, như vậy là còn nhanh hơn đổ xăng, hơn nữa lại đang miễn phí đổi pin, đây thực sự là món hời tôi không muốn bỏ qua”, anh Phong nói. Anh cũng khẳng định, bên cạnh chi phí, yếu tố quan trọng khác để anh đưa ra quyết định còn đến từ niềm tin vào chất lượng xe.

“Tôi đã từng lái thử các mẫu xe máy điện trước đây và bị ấn tượng bởi động cơ bốc, êm, xoay trở tốt. Nên tôi tin tưởng vào quyết định đặt cọc lần này”, anh Phong nhấn mạnh.

Mẫu xe này sở hữu động cơ Inhub công suất lớn nhất 2.450 W, cho phép bứt tốc tốt và đạt tốc độ tối đa tới 70 km/h. Thiết kế gọn gàng cùng chiều cao yên vừa phải giúp người lái dễ dàng luồn lách qua ngõ nhỏ phố đông. Đồng thời xe còn được trang bị pin LFP có độ bền cao, ít hao hụt dung lượng. Những yếu tố này giúp các tài xế công nghệ thêm yên tâm khi vận hành.

Hạ tầng phủ rộng, ưu đãi hấp dẫn đặc biệt cho tài xế công nghệ

Trên các hội nhóm cộng đồng “xe ôm” công nghệ, các tài xế cũng có những bàn luận sôi nổi về Evo cũng như dòng xe máy đổi pin. Nhiều người đánh giá cao việc V-Green đặt mục tiêu hoàn tất lắp đặt 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I/2026, đưa mạng lưới này gấp 1,5 lần hệ thống cây xăng hiện hành.

Theo các bác tài, với thời gian thao tác đổi pin nhanh, mạng lưới tủ đổi pin dày đặc, quá trình vận hành xe máy điện sẽ vô cùng linh hoạt, giúp người chạy xe tận dụng được từng khoảng thời gian di chuyển trên đường, tăng hiệu quả khai thác phương tiện.

Đặc biệt, với mức giá hấp dẫn từ 19,99 triệu đồng (chưa bao gồm pin), người mua có thể tối ưu chi phí sở hữu thông qua lựa chọn mua đứt hoặc thuê pin linh hoạt chỉ từ 175.000 đồng/tháng. Các tài xế công nghệ đang hợp tác với nền tảng Xanh SM Platform còn được miễn phí đổi pin trong vòng 12 tháng. Theo anh Duy Phong, những yếu tố này giúp anh tiết kiệm chi phí và tối đa hóa thu nhập của mình.

“Giả sử tôi thuê 2 pin với chi phí 300.000 đồng/tháng thì tính ra trong 1 năm, chi phí phải bỏ ra kể cả bảo dưỡng chỉ còn chưa đến 5 triệu đồng. Trong khi cùng thời gian đó, nếu dùng xe xăng, tổng chi phí khoảng 27 triệu đồng, gấp hơn 5 lần”, anh Phong tính toán.

Cộng hưởng cùng với các chính sách chia sẻ doanh thu tối ưu lên tới 90% của Xanh SM, anh Phong tin tưởng, chỉ cần đảm bảo được tần suất chạy như trước kia, thu nhập “mang về nhà” mỗi tháng của anh ít nhất đạt 13 triệu đồng, cao gấp rưỡi so với trước đây.

“Nghề này là nghề lấy công làm lãi, chi phí giảm đi, thời gian chạy cũng tăng lên thì thu nhập còn tăng cao hơn nữa”, anh Phong vui vẻ nói.

Với bài toán chi phí - thời gian - thu nhập được giải gọn, không khó hiểu khi ngày càng nhiều tài xế công nghệ muốn “chốt” VinFast Evo càng sớm càng tốt.