Xe con "đấu đầu" ô tô tải ngược chiều rồi văng sang vệ đường

TPO - Vụ tai nạn sau cú đâm trực diện giữa xe minibus và ô tô tải khiến 7 người hâm mộ bóng đá thiệt mạng tại Romania.

Đoạn video từ camera hành trình của ô tô bị vượt ghi lại khoảnh khắc chiếc minibus lao sang làn đường đối diện để thực hiện pha vượt. Ngay sau đó, một xe tải lớn đi tới với tốc độ cao, khiến cho chiếc minibus không còn đủ khoảng trống và thời gian để tránh.

Camera hành trình ghi lại khoảnh khách hai xe đâm nhau gây ra tai nạn. Video: NEXTA

Cú tông trực diện với lực mạnh mạnh khiến chiếc minibus nhỏ hơn bị hất văng ngang qua mặt đường. Đầu xe bị vỡ nát thành nhiều mảnh văng ra khắp mặt đường.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc E70 qua miền tây Romania, chiều ngày 27/1. Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cho biết vụ tai nạn khiến 7 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 cổ động viên bóng đá thiệt mạng. Ảnh: Foot Africa.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ va chạm nghiêm trọng nói trên.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đều là cổ động viên của CLB bóng đá PAOK (Hy Lạp) đang trên đường tới Pháp xem trận đấu.