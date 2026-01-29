Hé lộ SUV mới của Ford đăng ký tại Việt Nam

TPO - Mẫu SUV Ford Bronco vừa được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, tuy nhiên không phải là phiên bản đang bán ở Mỹ.

Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, một mẫu xe SUV mới vừa được Ford đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Dựa vào những hình ảnh đính kèm, có thể nhận ra đây là Ford Bronco.

Mẫu SUV mới được Ford đăng ký tại nước ta. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Tuy nhiên, mẫu này không phải Ford Bronco hay Bronco Sport ở Mỹ mà lại là bản Ford Bronco EV mới được ra mắt ở Trung Quốc cuối năm 2025.

Đây là sản phẩm xe điện được phát triển cho thị trường Trung Quốc bởi liên doanh JMC-Ford, cũng là đơn vị phát triển mẫu Territory đang bán tại Việt Nam. Xe sử dụng nền tảng khung gầm liền khối thay vì khung gầm rời như Bronco ở Mỹ.

Ford Bronco EV sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương đồng với Bronco Sport chạy xăng. Xe có thân hình vuông vức, đèn định vị dạng tròn.

Thiết kế của Ford Bronco EV.

Cản trước và sau lớn cùng các chi tiết trang trí bằng nhựa quanh vòm bánh xe. Cửa cốp dạng mở ngang có gắn lốp dự phòng.

Mẫu SUV mới này sở hữu kích thước khá lớn với chiều dài x rộng x cao tương ứng 5.025 x 1.960 x 1.825 mm và dài cơ sở 2.950 mm. Khoảng sáng gầm tối thiểu là 220 mm.

Bên trong cabin bố trí 5 chỗ ngồi. Các trang bị nội thất nổi bật gồm màn hình cảm ứng 15,6 inch, hệ thống hiển thị kính lái AR-HUD 70 inch, dàn âm thanh 21 loa, cửa sổ trời toàn cảnh cùng tủ lạnh 7,5 lít.

Ford Bronco EV sử dụng 2 mô-tơ điện cho tổng công suất 445 mã lực. Xe sử dụng bộ pin LFP 105,4 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 650 km/lần sạc.

Ngoài ra, mẫu SUV này còn có phiên bản EREV sử dụng động cơ đốt trong 1.5 nạp năng lượng cho pin 43,7 kWh, kết hợp với 2 mô-tơ điện tạo ra công suất 416 mã lực. Khi đầy năng lượng cả xăng và điện, xe có phạm vi hoạt động hỗn hợp đạt 1.220 km.

Với việc được đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam, Ford Bronco có thể là mẫu xe điện hóa tiếp theo được hãng này phân phối tại Việt Nam sau Mustang Mach-e. Tham khảo tại thị trường Trung Quốc, mẫu Ford Bronco EV này có giá khởi điểm 229.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 850 triệu đồng.