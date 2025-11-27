Ford Ranger và Everest sắp có thay đổi lớn

TPO - Ford vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp đời 2026 của mẫu bán tải Ranger tại thị trường trọng điểm Australia, ngay sau khi thế hệ mới của Toyota Hilux và Nissan Navara gia nhập cuộc đua.

Thế hệ hiện tại của Ford Ranger ra mắt từ tháng 11/2021, tính đến nay đã bước vào chu kỳ nâng cấp giữa vòng đời nhưng bản mới chỉ đem đến một số thay đổi nhỏ về ngoại thất.

Cụ thể, Ranger 2026 không có bất kỳ tấm thân vỏ mới nào, nhưng một số phiên bản được thay các chi tiết màu đen bóng hoặc đen mờ, thay thế cho tông xám và chrome trước đây. Một số phiên bản được bổ sung màu sơn và thiết kế mâm mới trong khi danh sách trang bị tiêu chuẩn được nâng tầm.

Trong đó, Ranger Wolftrak là phiên bản đặc biệt mới với màu sơn Traction Green hoàn toàn mới, bên cạnh các tùy chọn Shadow Black và Command Grey. Xe nổi bật nhờ các điểm nhấn màu Zest ở lưới tản nhiệt và bộ mâm 17 inch Asphalt Black. Huy hiệu riêng và thanh thể thao cao giúp xe trông khỏe khoắn hơn.

Phiên bản mới Wolftrak của Ford Ranger đời 2026.

Phiên bản tiêu chuẩn XL nay có màn hình giải trí trung tâm 12 inch, điều hòa tự động hai vùng và gói hỗ trợ lái nâng cao, kể cả ở biến thể cabin đơn. Bản XLT được trang bị hệ thống treo Heavy-Duty, trong khi XLS bổ sung bậc lên xuống, thảm sàn và mâm hợp kim 17 inch đi kèm lốp địa hình.

Phiên bản Sport đã bị khai tử, nhưng Ranger Black Edition vốn từng là bản giới hạn nay đã trở thành mẫu sản xuất hàng loạt. Bên cạnh đó, bản Tremor với nhiều chi tiết off-road cũng trở lại nhưng chỉ bán trong thời gian giới hạn.

Bản Ranger Wildtrak phổ biến nhất nhận mâm 18 inch mới, đèn pha Matrix LED và hệ thống âm thanh B&O 10 loa tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản cao cấp Platinum được bổ sung màu sơn mới Acacia Green. Riêng Raptor tiếp tục giữ nguyên trang bị và sẽ sớm có thêm biến thể bán tải hạng nặng Ranger Super Duty.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Ford Ranger 2026 tại Australia nằm ở việc loại bỏ động cơ diesel 2.0L bi-turbo, chủ yếu do tiêu chuẩn khí thải ngày càng siết chặt. Động cơ tiêu chuẩn mới là loại 2.0L diesel turbo đơn có tinh chỉnh, dùng xích cam mới và hệ thống phun nhiên liệu cải tiến, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm.

Cấu hình cao cấp hơn là động cơ V6 3.0L turbodiesel quen thuộc, sản sinh 247 mã lực và 600 Nm. Động cơ này được trang bị trên các bản XLS, Wolftrak, Wildtrak, Tremor và Platinum, trong khi với các bản XL, XLT và Black Edition sẽ là tùy chọn. Tất cả các bản đều dùng hộp số tự động 10 cấp, dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh tùy phiên bản.

Bản Raptor vẫn giữ động cơ V6 3.0L twin-turbo, công suất 392 mã lực. Ford không đề cập đến Ranger plug-in hybrid, dự kiến vẫn dùng động cơ EcoBoost 2.3L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 277 mã lực.

Dòng SUV chung nền tảng là Everest cũng nhận được những thay đổi tương tự Ranger, bao gồm việc loại bỏ động cơ diesel 2.0L bi-turbo tiêu chuẩn.

Giá bán Ranger 2026 tại Australia dao động từ 37.130 đến 90.690 AUD (khoảng 637 triệu-1,5 tỷ đồng), chưa bao gồm phiên bản Super Duty. Dòng Everest khởi điểm từ 58.990 AUD và cao nhất 83.490 AUD (1,01-1,4 tỷ đồng).

Ford sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho cả hai mẫu xe từ tháng 12/2025, lịch giao xe tại Australia dự kiến bắt đầu vào giữa năm 2026.