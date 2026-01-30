Clip: Tài xế thoát hiểm trước khi xe tải bị sạt lở đất vùi lấp

TPO - Tài xế xe tải kịp thời rời khỏi chiếc xe tải và tránh được nguy hiểm trong vụ sạt lở đất tại mỏ niken ở Indonesia.

Camera hành trình của chiếc ô tô tải ghi lại khoảnh khắc tài xế nhanh chóng bỏ xe để thoát thân trước vụ sạt lở đất tại mỏ niken của công ty PT Mega Haltim Mineral ở Đông Halmahera, Bắc Maluku, Indonesia. 🇮🇩

Tình huống diễn ra chỉ khoảng 1 phút trước khi đất đá sụp xuống và vùi lấp chiếc xe tải. Nhiều công nhân khác trong bỏ cũng đồng loạt bỏ phương tiện để thoát hiểm.

Theo thông tin ban đầu từ báo giới Indonesia, vụ việc khiến ba công nhân bị vùi lấp; hai người được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi một người vẫn còn mất tích.