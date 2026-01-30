Xe điện mới của BMW và Mercedes sớm 'cháy hàng'

TPO - Hai mẫu xe điện mới nhất của BMW và Mercedes đang được khách hàng đặt mua với tốc độ quá nhanh, đến mức gần như cháy hàng tới hết năm 2026.

Theo Carscoops, mẫu xe điện mới nhất của BMW là iX3 Neue Klasse đang nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng, đến mức gần như đã bán hết cho đến cuối năm 2026.

Đáng chú ý, mẫu BMW iX3 được đặt mua với số lượng lớn dù phần lớn khách hàng còn chưa có cơ hội lái thử. Kể từ khi ra mắt vào mùa thu năm ngoái, iX3 đã chiếm khoảng 1/3 tổng đơn đặt hàng xe điện của BMW tại châu Âu.

BMW iX3 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên dùng nền tảng Neue Klasse.

Dù phải đến tháng 3 xe mới bắt đầu được bàn giao, phần lớn sản lượng dự kiến đã gần như được “đặt chỗ” hết. Điều này buộc BMW phải tăng năng lực sản xuất tại nhà máy.

Theo Auto News, để tránh tình trạng thời gian chờ kéo dài sang tận mùa đông năm sau, BMW sẽ đưa vào vận hành sớm ca sản xuất thứ hai tại nhà máy mới Hungary.

Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của BMW được xây dựng hoàn toàn dành cho xe điện. Dù mục tiêu dài hạn là đạt công suất khoảng 150.000 xe/năm, nhà máy hiện vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc.

Thành công bước đầu của iX3 có ý nghĩa không chỉ với riêng mẫu xe mà là đối với cả dòng Neue Klasse. Bởi đây chính là sản phẩm đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại cùng tên, mở đường cho mẫu xe kế nhiệm 3-Series dự kiến ra mắt cuối năm nay.

BMW 3-Series thế hệ mới sẽ được phát triển từ concept Vision Neue Klasse.

Không chỉ tăng tốc sản xuất, BMW cũng sẽ bổ sung trang bị để khiến iX3 hấp dẫn hơn. Từ mùa xuân, mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ có tùy chọn sạc AC công suất 22 kW, giúp rút ngắn thời gian sạc tại nhà hoặc nơi làm việc.

Xe cũng được bổ sung tính năng V2L, cho phép cấp điện cho thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 3,7 kW, mở rộng tiện ích cho các chuyến dã ngoại hoặc cắm trại.

Bên cạnh đó, iX3 có thêm lựa chọn màu sơn mới như Eucalyptus Green metallic và Frozen Space Silver, cùng một số tinh chỉnh nội thất. Hãng cũng giới thiệu các tùy chọn như ốp bậc cốp bằng thép không gỉ, vô-lăng màu trắng sáng và chìa khóa có sọc M đặc trưng.

Tương tự BMW iX3, mẫu xe điện đến từ đối thủ Mercedes-Benz là GLC với công nghệ EQ cũng đang thu về những phản hồi tích cực từ thị trường. Theo hãng xe Đức, nhu cầu khách hàng dành cho mẫu SUV điện mới này đang vượt xa kỳ vọng ban đầu.

SUV thuần điện Mercedes-Benz GLC EQ.

Mercedes-Benz cho biết kế hoạch sản xuất dành cho mẫu GLC thuần điện hiện đã "kín lịch" cho đến tận nửa cuối năm 2026. Tương tự BMW, Mercedes cũng đang tính tới kế hoạch tăng ca sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Cả BMW iX3 và Mercedes GLC với công nghệ EQ đều sử dụng công nghệ 800 volt hỗ trợ sạc công suất cao. Bộ đôi xe điện hạng sang này có kích cỡ tương đồng với chiều dài khoảng 4,8 mét và có giá khởi điểm khoảng 70.000 euro (2,2 tỷ đồng).