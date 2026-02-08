Mất lái, ô tô 'lấm lưng trắng bụng' trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

TPO - Khi đang lưu thông, chiếc ô tô bất ngờ gặp sự cố, mất lái rồi lật ngửa trên đường. Phát hiện vụ việc, nhiều tài xế đã dừng xe hỗ trợ, đưa toàn bộ người trên xe gặp nạn ra ngoài an toàn.

Sáng 8/2, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn Km32+300 qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ lật xe.

Theo thông tin ban đầu, khi đang lưu thông, chiếc ô tô bất ngờ gặp sự cố, mất lái rồi lật ngửa trên đường. Phát hiện vụ việc, nhiều tài xế đã dừng xe hỗ trợ, đưa toàn bộ người trên xe gặp nạn ra ngoài an toàn.

Vụ tai nạn không gây thương vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý phương tiện gặp nạn.

Đến trưa cùng ngày, ô tô bị lật đã được di dời khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực Km32+300 trở lại bình thường.