Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang, giao thông ùn tắc

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe tải và hai xe khách xảy ra trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang (đoạn qua Khánh Hòa).

Sáng 8/2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 cùng ngày, tại Km346, đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), xảy ra va chạm giữa hai xe tải và hai xe khách.

tainan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng là tài xế xe khách, bị mắc kẹt trong cabin. Các hành khách và những tài xế còn lại kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Sự cố khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài nhiều km.

Lực lượng chức năng sau đó tạm thời phong tỏa đoạn đường xảy ra tai nạn, mở điểm quay đầu khẩn cấp và phân luồng phương tiện ra Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Diên Khánh để giảm áp lực giao thông.

Ngay khi nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã điều động nhiều xe cứu thương đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phùng Quang
#cao tốc Vân Phong – Nha Trang #ùn tắc #tai nạn giao thông #thương nặng

Xem thêm

Cùng chuyên mục