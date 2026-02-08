Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang, giao thông ùn tắc

TPO - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe tải và hai xe khách xảy ra trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang (đoạn qua Khánh Hòa).

Sáng 8/2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 cùng ngày, tại Km346, đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), xảy ra va chạm giữa hai xe tải và hai xe khách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng là tài xế xe khách, bị mắc kẹt trong cabin. Các hành khách và những tài xế còn lại kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Sự cố khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài nhiều km.

Lực lượng chức năng sau đó tạm thời phong tỏa đoạn đường xảy ra tai nạn, mở điểm quay đầu khẩn cấp và phân luồng phương tiện ra Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Diên Khánh để giảm áp lực giao thông.

Ngay khi nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã điều động nhiều xe cứu thương đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.