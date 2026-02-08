Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đắk Lắk

Phát hiện ô tô đầu kéo chở cả kho mỹ phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kiểm tra ô tô đầu kéo lưu thông trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.000 sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày 8/2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân do kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng số tiền phạt 180 triệu đồng.

Cụ thể, bà N.T.X (SN 1973, trú xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) bị xử phạt 90 triệu đồng vì kinh doanh 3.150 đơn vị mỹ phẩm không rõ nguồn gốc gồm: phấn bắt sáng, tạo khối và xịt khóa nền, tổng giá trị gần 496,5 triệu đồng. Toàn bộ số mỹ phẩm này không có hồ sơ công bố, không thông tin truy xuất nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông N.V.H (SN 1990, cùng trú tỉnh Tuyên Quang) bị phạt 90 triệu đồng do kinh doanh 9.300 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm: bột nêm, sốt cà chua và dầu ăn, với tổng giá trị hơn 271 triệu đồng. Lô hàng không có hồ sơ công bố thực phẩm, không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm.

Hai vụ việc đều được phát hiện vào ngày 28/1/2026, khi Đội Quản lý thị trường Thương mại điện tử, cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 60H-024.18, rơ-moóc 60RM-011.32 lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND tỉnh Đắk Lắk buộc tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm và thực phẩm vi phạm do không rõ nguồn gốc, chưa được lưu thông ra thị trường và không xác định được số lợi bất hợp pháp. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Hồ Nam
#Hàng lậu #Thu giữ #Tiêu huỷ #tiêu huỷ lớn #Tịch thu #Dak lak

Xem thêm

Cùng chuyên mục