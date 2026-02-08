Đắk Lắk Phát hiện ô tô đầu kéo chở cả kho mỹ phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc

TPO - Kiểm tra ô tô đầu kéo lưu thông trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.000 sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày 8/2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân do kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng số tiền phạt 180 triệu đồng.

Cụ thể, bà N.T.X (SN 1973, trú xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) bị xử phạt 90 triệu đồng vì kinh doanh 3.150 đơn vị mỹ phẩm không rõ nguồn gốc gồm: phấn bắt sáng, tạo khối và xịt khóa nền, tổng giá trị gần 496,5 triệu đồng. Toàn bộ số mỹ phẩm này không có hồ sơ công bố, không thông tin truy xuất nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông N.V.H (SN 1990, cùng trú tỉnh Tuyên Quang) bị phạt 90 triệu đồng do kinh doanh 9.300 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm: bột nêm, sốt cà chua và dầu ăn, với tổng giá trị hơn 271 triệu đồng. Lô hàng không có hồ sơ công bố thực phẩm, không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm.

Hai vụ việc đều được phát hiện vào ngày 28/1/2026, khi Đội Quản lý thị trường Thương mại điện tử, cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 60H-024.18, rơ-moóc 60RM-011.32 lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND tỉnh Đắk Lắk buộc tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm và thực phẩm vi phạm do không rõ nguồn gốc, chưa được lưu thông ra thị trường và không xác định được số lợi bất hợp pháp. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.