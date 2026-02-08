Lì xì nghĩa tình, chợ 0 đồng sẻ chia: Ấm lòng câu nói 'Tết này nhà có bánh chưng'

TPO - Những "phiên chợ 0 đồng", điểm phát quà, lì xì Tết được tổ chức nhiều nơi trên địa bàn TPHCM vào ngày cuối tuần. Nhiều người dân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố phấn khởi: “Tết này nhà có bánh chưng”.

Sáng 8/2, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, trong ngày cuối tuần, trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều "phiên chợ 0 đồng", điểm phát quà, lì xì Tết cho người dân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện do UBND các phường tổ chức với sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại trụ sở UBND phường Thới Hòa, đông đảo người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tập trung về đây từ rất sớm. Đây là phường duy nhất tại tỉnh Bình Dương (cũ) được giữ nguyên trạng sau khi hợp nhất với TPHCM, nơi có đông công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước.

Người dân phường Thới Hòa nhận quà, lì xì dịp Tết Nguyên đán 2026

Người dân phấn khởi khi nhận quà Tết

Là một trong hàng trăm trường hợp được nhận quà, lì xì Tết tại điểm phường Thới Hòa, chị Nguyễn Thị Mai chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên khi được chính quyền địa phương mời đến nhận quà, tôi rất vui mừng.

Với gia đình tôi, món quà Tết này vô cùng ý nghĩa. Được nhận quà, lì xì, tôi vui lắm. Tết năm nay nhà có bánh chưng rồi”, chị Mai phấn khởi nói.

Lãnh đạo phường Thới Hòa tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng cùng ngày, tại Công viên Nhân ái, phường Bình Dương tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tại đây, người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được “mua sắm” nhiều mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu từ phiên chợ 0 đồng.

“Tham gia chợ 0 đồng vào ngày gần Tết, tôi rất xúc động. Những phần quà tuy giản dị nhưng vô cùng thiết thực, ý nghĩa. Sự quan tâm này khiến tôi thấy ấm lòng, phấn khởi”, chị Lan, công nhân lao động sinh sống tại phường Bình Dương bày tỏ.

Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại Công viên Nhân ái phường Bình Dương

Sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thành TPHCM mới, phường Bình Dương có tới 7 khu công nghiệp, nhiều nhất trên cả nước. Đây cũng là nơi được TPHCM chọn thực hiện phát triển đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sáng nay, cũng tại Công viên Nhân ái, phường Bình Dương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu.

Tại Công viên đường Trần Ngọc Lên, phường Chánh Hiệp đã trang trí, tạo địa điểm đầy sắc Xuân, thu hút người dân tới đây “check in”.

Trong khuôn khổ Ngày hội “Chánh Hiệp nghĩa tình – Kết nối yêu thương” năm 2026, phường Chánh Hiệp đã tổ chức Phiên chợ 0 đồng – Chia sẻ ngày xuân. Chương trình gồm nhiều gian hàng thiết thực, trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Người dân mua hàng 0 đồng tại phiên chợ 0 đồng do phường Chánh Hiệp tổ chức

Phiên chợ 0 đồng tại phường Chánh Hiệp gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo, gạo, rau sạch, bánh, sữa… hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm.