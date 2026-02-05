Quà Xuân ấm áp BIDV và báo Tiền Phong tặng thương bệnh binh, người có công

TPO - Ngày 4/2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh tại một số trung tâm điều dưỡng người có công ở tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên nhân dịp Tết Bính Ngọ. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh một phần xương máu cho đất nước.

BIDV trao 70.000 phần quà Tết tặng người nghèo

Ngày 5/2/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố Chương trình “Quà Tết tặng đồng bào nghèo” nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Theo đó, tập thể người lao động đã chung tay đóng góp gần 40 tỷ đồng để trao gần 70.000 phần quà Tết tặng đồng bào nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc, hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập BIDV.

Lãnh đạo BIDV, Ủy Ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công đoàn NHNN công bố trao quà Tết cho người nghèo, gia đình khó khăn...

BIDV triển khai chương trình ý nghĩa này rộng khắp tại tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Các chi nhánh BIDV phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức trao tặng tới các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Năm nay BIDV đặc biệt hướng sự quan tâm tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ưu tiên triển khai chương trình tại các tỉnh như Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai, Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ)… nơi người dân vẫn ngày ngày nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định cuộc sống.

Mỗi phần quà trị giá trung bình khoảng 500.000 đồng, sẽ góp thêm cho các gia đình nghèo có được những món nhu yếu phẩm ngày Tết như bánh chưng, gạo nếp, mứt tết, dầu ăn, thịt… Đây cũng là sự sẻ chia chân thành, gửi gắm tình cảm và trách nhiệm cộng đồng của tập thể người lao động BIDV, góp phần mang đến cho bà con một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Ông Trần Phương- Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV, chia sẻ tại chương trình: “Tiếp nối truyền thống nhân ái đã trở thành nét đẹp văn hóa, Xuân Bính Ngọ 2026 đánh dấu năm thứ 17 liên tiếp cán bộ, người lao động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chung tay đóng góp trao gửi gần 70.000 phần quà Tết nghĩa tình trị giá 40 tỷ đồng đến đồng bào nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các chi nhánh BIDV trên cả nước phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức trao tặng tới các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào ở những vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm rét hại, hạn mặn, lũ quét, lũ ống….”

Chương trình “Quà Tết tặng đồng bào nghèo” của BIDV không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thường niên, mà đã trở thành một hành trình nhân ái mang ý nghĩa sâu sắc, một điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động vì cộng đồng của BIDV. Từ năm 2009 đến nay, sau 17 năm triển khai, BIDV trao tặng cho đồng bào nghèo gần 01 triệu suất quà Tết, với kinh phí khoảng 350 tỷ đồng.

Quà ý nghĩa với thương bệnh binh, người có công

Ngày 4/2/2026, Đại diện BIDV chi nhánh Ninh Bình và đại diện báo Tiền Phong đã đến thăm, động viên và tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh nặng tại Kim Bảng, Liêm Cần, Duy Tiên (Ninh Bình) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Vũ Thư (Hưng Yên).

Đoàn công tác đến thăm, động viên thương binh nặng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công ở Ninh Bình và Hưng Yên.

Tại các trung tâm, ông Lê Trung Dũng, Trưởng Phòng Quản lý nội bộ, Phó Chủ tịch Công Đoàn BIDV chi nhánh Hà Nam, Nhà báo Lê Văn Thành đã thăm hỏi nhiều cô, chú là thương binh nặng, người mất đôi chân phải đi xe lăn, người khác lại khuyết tật đôi mắt... Đại diện BIDV đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh nặng đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời cho biết, đây là hoạt động thường xuyên do Báo Tiền Phong phối hợp với BIDV tổ chức, nhằm tri ân thương bệnh binh, người có công với Cách mạng mỗi dịp Tết đến, Xuân về trong nhiều năm qua.

“Các bác là những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Để đất nước có được cuộc sống thanh bình, mùa Xuân ấm áp như hôm nay, đã có biết bao mùa Tết đi qua trong bom đạn, chiến tranh cùng những hy sinh, mất mát không thể bù đắp. Với lòng tri ân sâu sắc, Báo Tiền Phong và BIDV xin được gửi tới các bác những phần quà nhỏ, thay cho lời cảm ơn chân thành và sự kính trọng”, nhà báo Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch Công đoàn Báo Tiền Phong chia sẻ.

Đại diện ngân hàng BIDV, Báo Tiền Phong thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh.

Trong chương trình thăm và tặng quà thương bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công ở Ninh Bình, Thái Bình, hơn 100 suất quà tết trị giá 75 triệu đồng đã được đại diện BIDV và Báo Tiền Phong trao tặng đến các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh. Những phần quà ấm áp này được BIDV trích từ một phần lợi nhuận, đóng góp của các công đoàn viên trong tổ chức gần 30 nghìn người.

Theo lãnh đạo các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng, những phần quà ý nghĩa này là sự động viên rất lớn, góp phần xoa dịu nỗi đau do nhiều vết thương trên người các bác thương bệnh binh gây ra, làm ấm áp thêm mùa xuân của mỗi người lính…

Đại diện Ngân hàng BIDV cùng Báo Tiền Phong trao quà cho các thương, bệnh binh ngày 4/2/2026

Ông Chu Trung Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh nặng Kim Bảng (Ninh Bình) cho biết, hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị cho hơn 100 thương, bệnh binh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có nhiều trường hợp hạng nặng đặc biệt với tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên. “Sự quan tâm, đồng hành của Báo Tiền Phong và Ngân hàng BIDV đối với thương, bệnh binh tại Kim Bảng là nguồn động viên tinh thần to lớn, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng người có công với đất nước”, ông Dũng chia sẻ.

Là một trong những thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Liêm Cần (Ninh Bình), ông Đinh Hùng cho biết, ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, mang trên mình nhiều vết thương do chiến tranh để lại. “Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chúng tôi đều được BIDV, Báo Tiền Phong đến thăm hỏi, động viên, tôi cảm thấy rất ấm lòng”, ông Hùng xúc động nói.

Thương binh Nguyễn Danh Thám (SN 1953, quê Hà Tĩnh) đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình) nói lời cảm ơn trước sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức đã đến thăm hỏi động viên dịp Tết đến, xuân về. Bác Thám chia sẻ, những chuyến thăm, phần quà dịp Tết là nguồn động viên tinh thần lớn đối với thương binh. “Tôi bị thương nặng, hầu như mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến sự chăm sóc của cán bộ điều dưỡng. Sẻ chia này khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều”, ông Thám tâm sự.

Ông Nguyễn Danh Thám (bên trái) và ông Đinh Hùng (bên phải), thương binh đang được điều dưỡng tại các trung tâm.

Video: Quà Xuân ấm áp BIDV và Báo Tiền Phong tặng thương bệnh binh ở Ninh Bình, Hưng Yên.