Xã hội

Google News

Cận cảnh cao tốc kết nối TPHCM với Đồng Nai sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán

Hương Chi

TPO - Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Trục trung tâm đô thị Biên Hòa, cầu Thống Nhất, Vành đai 1 đô thị Long Khánh là những công trình giao thông kết nối TPHCM và Đồng Nai sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

image-4.jpg
Ngày 5/2, ghi nhận của phóng viên, cao tốc﻿ Biên Hòa - Vũng Tàu một số đoạn cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho phép thông xe theo kế hoạch.
image.jpg
Theo kế hoạch dự kiến, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ thông xe﻿ tuyến chính dài gần 38 km trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (dự kiến ngày 10/2, nhằm ngày 23 tháng Chạp).
image-2.jpg
Việc thông xe cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu﻿ đoạn 38 km trên tổng chiều dài toàn tuyến gần 54 km, nhằm giảm tải Quốc lộ 51. Mỗi dịp Tết, Quốc lộ 51 quá tải khi người dân các tỉnh đến Vũng Tàu bằng đường bộ duy nhất này.
cao-toc.png
Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục, phối hợp cùng các đơn vị tháo gỡ vướng mắc về kết nối, thu phí﻿ và an toàn giao thông, để đưa cao tốc vào khai thác trước Tết.
image-1.jpg
cao-toc-2.png
Một trong những khó khăn hiện nay mà cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang gặp phải là thu phí. Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hiện do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác theo hình thức thu phí kín. Trong khi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang triển khai thiết kế﻿ hệ thống ITS và chưa xây dựng trạm thu phí.
cao-toc-1.png
Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 53,7 km, khởi công giữa năm 2023, đang bước vào giai đoạn nước rút, trong đó có đoạn đã hoàn thành, đoạn đảm bảo thông xe. Tổng vốn đầu tư dự án giai đoạn 1 được đề xuất điều chỉnh tăng từ 17.837 tỷ đồng ban đầu lên khoảng 21.551 tỷ đồng (theo tờ trình năm 2025), tăng thêm hơn 3.700 tỷ đồng. Nguyên nhân do tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và biến động giá vật liệu, nhân công.

Ngoài cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, một số tuyến giao thông kết nối Đồng Nai và TPHCM cũng được thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, dự án Trục trung tâm đô thị Biên Hòa dài 5,4 km, tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng, có điểm đầu tại cầu An Hảo và điểm cuối giao đường Nguyễn Ái Quốc. Trục trung tâm đô thị Biên Hòa là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai kết nối giao thông từ TPHCM vào trung tâm tỉnh này.

cau-thong-nhat.png
Cầu Thống Nhất

Trục trung tâm đô thị Biên Hòa có hai nhánh, trong đó một nhánh dài hơn 3,7 km, điểm đầu giao đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo, kết nối TPHCM. Trên nhánh một, dự án đầu tư xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai, dài khoảng 765 m, trong đó cầu chính dài 559 m, quy mô 6-10 làn xe, bề rộng 45-95 m. Nhánh còn lại dài hơn 1,7 km, điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh một, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đầu cầu Bửu Hòa, kết nối TPHCM.

Ngoài ra, đường Vành đai 1 đô thị Long Khánh cũng được thông xe trước Tết Nguyên đán. Tuyến đường dài khoảng 4,4 km, vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đi vòng qua trung tâm đô thị của tỉnh Đồng Nai với quy mô nền đường rộng 45 m, mặt đường rộng 14 m; vỉa hè mỗi bên 6 m, dải phân cách giữa rộng 19 m.

Hương Chi
#cao tốc #giao thông #TPHCM #Đồng Nai #cầu Thống Nhất #Vành đai 1 #đường kết nối

