Cận cảnh cao tốc kết nối TPHCM với Đồng Nai sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán

Ngoài cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, một số tuyến giao thông kết nối Đồng Nai và TPHCM cũng được thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, dự án Trục trung tâm đô thị Biên Hòa dài 5,4 km, tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng, có điểm đầu tại cầu An Hảo và điểm cuối giao đường Nguyễn Ái Quốc. Trục trung tâm đô thị Biên Hòa là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai kết nối giao thông từ TPHCM vào trung tâm tỉnh này.

Cầu Thống Nhất

Trục trung tâm đô thị Biên Hòa có hai nhánh, trong đó một nhánh dài hơn 3,7 km, điểm đầu giao đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo, kết nối TPHCM. Trên nhánh một, dự án đầu tư xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai, dài khoảng 765 m, trong đó cầu chính dài 559 m, quy mô 6-10 làn xe, bề rộng 45-95 m. Nhánh còn lại dài hơn 1,7 km, điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh một, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đầu cầu Bửu Hòa, kết nối TPHCM.

Ngoài ra, đường Vành đai 1 đô thị Long Khánh cũng được thông xe trước Tết Nguyên đán. Tuyến đường dài khoảng 4,4 km, vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đi vòng qua trung tâm đô thị của tỉnh Đồng Nai với quy mô nền đường rộng 45 m, mặt đường rộng 14 m; vỉa hè mỗi bên 6 m, dải phân cách giữa rộng 19 m.