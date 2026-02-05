Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đàn bò chạy tán loạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sau khi rơi từ xe tải

Thái Lâm
TPO - Đàn bò bất ngờ rơi khỏi xe tải, chạy tán loạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều phương tiện phải phanh gấp, xảy ra va chạm liên hoàn.

Tối 4/2, hàng chục phương tiện lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng có một phen hoảng loạn khi đàn bò bất ngờ chạy tán loạn giữa các làn xe, dẫn đến nhiều vụ va chạm.

Theo người dân sinh sống dọc tuyến cao tốc đoạn qua xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng), đến sáng 5/2, 2 con bò bị ô tô tông chết đã được đưa vào lề đường. Tuy nhiên, khoảng 6 con khác vẫn chưa được tìm thấy sau một đêm chạy tán loạn, khiến tình hình giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn hiếm gặp.

Hình ảnh đàn bò được camera hành trình xe tải ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h56 ngày 4/2, tại Km191 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng), xe tải chở khoảng 10 con bò lưu thông theo hướng Khánh Hòa - TPHCM thì bất ngờ bung cửa thùng phía sau. Đàn bò rơi xuống mặt đường rồi hoảng loạn bỏ chạy giữa các làn xe.

Sự việc xảy ra vào ban đêm, nhiều tài xế không kịp xử lý, phải phanh gấp, đánh lái tránh đàn bò hoặc tấp vào làn dừng khẩn cấp. Ghi nhận ban đầu có ít nhất 2 vụ va chạm được ghi nhận khi phương tiện tông trực tiếp vào đàn bò, trong đó có một xe tải lao vào dải phân cách. Ngoài ra, một số ô tô khác bị hư hỏng phần đầu và thân xe nhưng không thể dừng lại do điều kiện lưu thông phức tạp. Rất may, các vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay trong đêm, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện. Hiện tài xế xe tải đang phối hợp tìm kiếm số bò thất lạc.

Thái Lâm
