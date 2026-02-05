Công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

TPO - Sáng 5/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Theo quyết định, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí thành phố, gồm: Báo Hà Nội Mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Phụ nữ Thủ đô; Báo Lao động Thủ đô; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: PV.

Ông Vũ Minh Tuấn (sinh năm 1975) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ba Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, gồm: ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới; ông Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị; ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội gồm 7 thành viên, là các lãnh đạo, phó lãnh đạo chủ chốt đến từ các đơn vị báo chí, phát thanh-truyền hình trực thuộc thành phố.

Việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của Thành ủy Hà Nội trong đổi mới tổ chức bộ máy báo chí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển báo chí hiện đại.