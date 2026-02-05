Bắt đối tượng bị truy nã đang làm việc trên tàu cá

TPO - Đồn Biên phòng Bến Đá (TPHCM) đã triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ đối tượng Cao Trung Đông khi tàu cá BV 959xx TS vào bờ làm thủ tục nhập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá.

Ngày 5/2, Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Từ quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đối với Cao Trung Đông (SN 1979, thường trú xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Bến Đá đã rà soát, phát hiện đối tượng Cao Trung Đông đang làm việc trên tàu cá BV 959xx TS thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM.

Lúc 1h ngày 5/2, Đồn Biên phòng Bến Đá đã triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ đối tượng Cao Trung Đông khi tàu cá BV 959xx TS vào bờ làm thủ tục nhập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá.

Đồn Biên phòng Bến Đá tiến hành lấy lời khai đối tượng. Ảnh: BĐBP

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.