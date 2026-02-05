Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bắt đối tượng bị truy nã đang làm việc trên tàu cá

Ngô Tùng - Văn Danh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đồn Biên phòng Bến Đá (TPHCM) đã triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ đối tượng Cao Trung Đông khi tàu cá BV 959xx TS vào bờ làm thủ tục nhập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá.

Ngày 5/2, Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Từ quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đối với Cao Trung Đông (SN 1979, thường trú xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Bến Đá đã rà soát, phát hiện đối tượng Cao Trung Đông đang làm việc trên tàu cá BV 959xx TS thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM.

Lúc 1h ngày 5/2, Đồn Biên phòng Bến Đá đã triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ đối tượng Cao Trung Đông khi tàu cá BV 959xx TS vào bờ làm thủ tục nhập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá.

bdbp-lam-viec-voi-doi-tuong.png
Đồn Biên phòng Bến Đá tiến hành lấy lời khai đối tượng. Ảnh: BĐBP

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngô Tùng - Văn Danh
#Bộ đội Biên phòng TPHCM #đối tượng truy nã #làm việc trên tàu cá #Vĩnh Long #lực lượng phòng chống ma túy #tội danh dâm ô

Xem thêm

Cùng chuyên mục