Người lính

Google News

Bộ đội Biên phòng TPHCM san sẻ tình thương đến bà con nhân dân trước thềm Tết Bính Ngọ

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ, tại xã An Thới Đông, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã phối hợp với các y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 người dân. Tổ chức gói 350 đòn bánh tét gửi tặng đến các gia đình khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Ngày 1/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM (Bộ Tư lệnh TPHCM) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, UBND xã Phước Hải, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ năm 2026, trao tặng hơn 500 phần quà Tết cho người dân xã An Thới Đông, TPHCM.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ, tại xã An Thới Đông, BĐBP thành phố đã phối hợp với các y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 người dân. Tổ chức gói 350 đòn bánh tét gửi tặng đến các gia đình khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

z7491175065224-9d56c76e79b9876621ff803e0618f299.jpg
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tặng quà Tết của Bộ Tư lệnh cho nhân dân. Ảnh: BĐBP TPHCM

Cùng với đó, trao tặng 300 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng kinh phí sửa chữa 1 ngôi nhà cho 1 hộ dân; tặng 2 phương tiện sinh kế cho 2 hộ dân…

z7491175123058-52260dec43b035eba7bc7d4040e90a54.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ dân.
z7491173314209-6a431f9a9d0038c9bd97f39d0043ba9c.jpg
z7491173372135-a51e3e1ab87de27ef3b1cf760f282c36.jpg
Đại diện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết, đã thành thông lệ tốt đẹp mỗi độ tết đến xuân về, thể hiện sâu sắc truyền thống “quân với dân một ý chí, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” trở thành ngày hội lớn của tình quân - dân trên khắp các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc nói chung và trên địa bàn TPHCM nói riêng.

Theo Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn xác định: Nhân dân là chủ thể bảo vệ biên giới; biên giới bình yên bắt nguồn từ lòng dân vững chắc, mong bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào của đất nước.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, cho biết trong những năm qua ngoài nhiệm vụ chính trị sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới biển, đảo của thành phố, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã chủ trì phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, các lực lượng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” để chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh vượt khó vươn lên học giỏi.

z7491173258291-6503eb185a92e516f01fee8c7f048f05.jpg
Các em thiếu nhi vui chơi tại ngày hội do BĐBP tổ chức.

Trong hai ngày 31/1 và 1/2, trên hai địa bàn xã Phước Hải và xã An Thới Đông, BĐBP TPHCM và các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 ngôi nhà, tặng 4 phương tiện sinh kế, 95 phần quà cho các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, tặng 60 xe đạp cho học sinh nghèo, 600 bánh tét; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân; tặng 500 lá cờ Tổ quốc; 845 phần quà cho gia đình chính sách, các hộ gia đình và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí tổ chức chương trình hơn 800 triệu đồng.

Ngô Tùng
#bộ đội biên phòng #Tết Bính Ngọ #chăm lo Tết Nguyên đán #phần quà #trao tặng #An Thới Đông #chia sẻ #Xuân biên phòng #ấm lòng dân bản #Bộ Tư lệnh TPHCM

