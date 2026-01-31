Bộ đội Biên phòng mang hơi ấm đến người dân biên giới vùng sông nước

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã trao tặng 160 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, trao tặng 25 suất học bổng Nguyễn Sinh Sắc cho các em học sinh nghèo trên địa bàn (mỗi suất 1 triệu đồng), tổng trị giá 65 triệu đồng.

Đồn biên phòng Bình Thạnh tặng quà cho người dân vùng biên vui xuân, đón Tết.

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" được đơn vị tổ chức hằng năm, nhân dịp Tết đến, xuân về, nhằm chia sẻ khó khăn và động viên các gia đình, học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Thiếu tá Đặng Thành Phúc - Chính trị viên Đồn biên phòng Bình Thạnh, cho biết, tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Đồn quản lý cơ bản ổn định, chính quyền địa phương tích cực triển khai các hoạt động phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, chung tay quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

“Đối với người lính biên phòng, biên giới là quê hương và bà con ở đây chính là người thân ruột thịt. Mỗi khi Tết đến, nhìn thấy nụ cười của cụ già khi nhận gói quà xuân, hay ánh mắt rạng rỡ của các em học sinh khi cầm trên tay suất học bổng, chúng tôi thấy ấm lòng”, Thiếu tá Phúc chia sẻ.

Tặng học bổng cho các em học sinh nghèo.

Theo Thiếu tá Đặng Thành Phúc, những món quà này tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng đó là tất cả tấm lòng, là sự sẻ chia của anh em chiến sĩ gửi gắm đến bà con. “Chúng tôi mong rằng, ngọn lửa ấm từ tình quân dân sẽ giúp bà con vơi đi nỗi lo toan thường nhật, để ai cũng có một cái Tết đủ đầy, hạnh phúc và thêm vững tin, sát cánh cùng bộ đội giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”, Thiếu tá Phúc bộc bạch.

Tỉnh Đồng Tháp có tuyến biên giới giáp tỉnh Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50 km, trong đó có khoảng 40 km là biên giới trên sông. Trong đó, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đứng chân trên địa bàn phường Hồng Ngự, phụ trách đoạn biên giới hơn 6,8 km.