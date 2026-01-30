Trực thăng hiện đại EC-225 bay biển đêm cấp cứu bệnh nhân

TPO - Trong đêm ngày 29, rạng sáng 30/1, Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch từ đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Bệnh nhân là anh Hồ Đức Quyền (sinh năm 1985), đang làm việc tại đặc khu Trường Sa. Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp giờ thứ 55, đã qua phẫu thuật lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu tại Bệnh xá đảo Trường Sa ở đặc khu Trường Sa, nhưng tình trạng diễn biến phức tạp.

Tổ bay của Công ty Trực thăng miền Nam đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu.

Qua hội chẩn y tế từ xa (Telemedicine), các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 nhận định bệnh nhân có tiên lượng nặng, nguy cơ viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn huyết cao do vị trí ruột thừa bất thường. Trước yêu cầu cấp bách về thời gian, việc di chuyển bằng tàu biển mất nhiều ngày sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Thực hiện chỉ lệnh của cấp trên, chiều 29/1, tổ bay thuộc Công ty Trực thăng miền Nam điều khiển trực thăng EC-225 số hiệu VN-8619 đã cất cánh từ sân bay Vũng Tàu. Đây là dòng trực thăng hiện đại, có khả năng bay biển đêm và chịu được điều kiện thời tiết phức tạp.

Sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón tổ cấp cứu chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 175, vượt qua hành trình hàng trăm km trong đêm tối, tổ bay VN-8619 đã hạ cánh an toàn xuống đảo Trường Sa để tiếp nhận bệnh nhân.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định chỉ số sinh tồn, đưa bệnh nhân lên máy bay để duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trên không.

Chuyến bay xuyên đêm đã thể hiện tinh thần "tất cả vì nhân dân phục vụ".

Đúng 1 giờ 37 phút ngày 30/1, trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp của tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển xuống khoang cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được đưa vào khu vực điều trị chuyên sâu.

Theo Binh đoàn 18, thành công của chuyến bay không chỉ khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động nhanh chóng của Công ty Trực thăng miền Nam mà còn thể hiện tinh thần "tất cả vì nhân dân phục vụ" của những người lính Bộ đội Cụ Hồ, góp phần khẳng định điểm tựa vững chắc cho quân và dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.