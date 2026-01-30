Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Trực thăng hiện đại EC-225 bay biển đêm cấp cứu bệnh nhân

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đêm ngày 29, rạng sáng 30/1, Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch từ đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Bệnh nhân là anh Hồ Đức Quyền (sinh năm 1985), đang làm việc tại đặc khu Trường Sa. Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp giờ thứ 55, đã qua phẫu thuật lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu tại Bệnh xá đảo Trường Sa ở đặc khu Trường Sa, nhưng tình trạng diễn biến phức tạp.

bd18-2.jpg
Tổ bay của Công ty Trực thăng miền Nam đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu.

Qua hội chẩn y tế từ xa (Telemedicine), các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 nhận định bệnh nhân có tiên lượng nặng, nguy cơ viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn huyết cao do vị trí ruột thừa bất thường. Trước yêu cầu cấp bách về thời gian, việc di chuyển bằng tàu biển mất nhiều ngày sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Thực hiện chỉ lệnh của cấp trên, chiều 29/1, tổ bay thuộc Công ty Trực thăng miền Nam điều khiển trực thăng EC-225 số hiệu VN-8619 đã cất cánh từ sân bay Vũng Tàu. Đây là dòng trực thăng hiện đại, có khả năng bay biển đêm và chịu được điều kiện thời tiết phức tạp.

Sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón tổ cấp cứu chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 175, vượt qua hành trình hàng trăm km trong đêm tối, tổ bay VN-8619 đã hạ cánh an toàn xuống đảo Trường Sa để tiếp nhận bệnh nhân.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định chỉ số sinh tồn, đưa bệnh nhân lên máy bay để duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trên không.

bd18-1.jpg
Chuyến bay xuyên đêm đã thể hiện tinh thần "tất cả vì nhân dân phục vụ".

Đúng 1 giờ 37 phút ngày 30/1, trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp của tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển xuống khoang cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được đưa vào khu vực điều trị chuyên sâu.

Theo Binh đoàn 18, thành công của chuyến bay không chỉ khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động nhanh chóng của Công ty Trực thăng miền Nam mà còn thể hiện tinh thần "tất cả vì nhân dân phục vụ" của những người lính Bộ đội Cụ Hồ, góp phần khẳng định điểm tựa vững chắc cho quân và dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Minh
#Trực thăng hiện đại EC-225 bay biển đêm #Công ty Trực thăng miền Nam #Binh đoàn 18 #bay cấp cứu đường không #đảo Trường Sa #Đặc khu Trường Sa #Bệnh viện Quân y 175 #phi công #quân y

Xem thêm

Cùng chuyên mục