Dàn ‘nam thần’ Quân đội sẽ xuất hiện tại 'Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ'

Nguyễn Minh
TPO - Được lựa chọn từ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Đoàn Nghi lễ Quân đội, dàn “nam thần” cao trên 1m78 sẽ có màn trình diễn quân phục và lễ phục hùng tráng tại Chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ”.

Do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quân đội tổ chức, “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” là bản giao hưởng mùa xuân, kể về hành trình cùng những thành tựu của đất nước và Quân đội trong năm 2025; là món quà tinh thần của QĐND Việt Nam gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế trong thời khắc chuyển giao năm mới.

qpvn-3.jpg
Thiếu tướng Phạm Văn Tú - Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, thông tin về “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ”.

Chương trình được tổ chức với quy mô đặc biệt lớn, kết nối điểm cầu trung tâm Hà Nội với các điểm cầu trải dài khắp ba miền đất nước và vươn ra quốc tế, gồm Lũng Cú (Tuyên Quang) - địa đầu Tổ quốc, đảo Song Tử Tây (Trường Sa) - nơi đầu sóng ngọn gió, Quân đoàn 34 (Tây Nguyên) - đại ngàn chiến lược, Hòn Khoai (Cà Mau) - điểm cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc và khu vực Nam Sudan - nơi cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Chương trình dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả, trong đó riêng điểm cầu Hà Nội ở Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình sẽ có khoảng 6.500 người tham dự, thể hiện sức lan tỏa rộng lớn và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; khoảng 600 kiều bào từ các nước cũng được mời về tham dự chương trình.

tp-qpvn.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình "Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ", ngày 29/1.

Được dàn dựng với việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ trình diễn và truyền hình hiện đại, chương trình kết hợp chặt chẽ giữa biểu diễn nghệ thuật trực tiếp, phóng sự lịch sử, dẫn chuyện chính luận và sự tương tác thời gian thực giữa các điểm cầu và khán giả. Cách kết hợp này mang đến trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc và phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

Song song với các hoạt động biểu diễn và ghi hình, chương trình còn tổ chức không gian văn hóa dân tộc, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt một cách sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tú - Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” quy tụ đội ngũ diễn viên rất lớn, bao gồm khoảng 800 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, diễn viên không chuyên và cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với việc ghi hình tại 4 điểm cầu, chương trình sẽ thực hiện kết nối trực tiếp (không sản xuất trước) tại hai điểm cầu xa xôi là khu vực Bentiu ở Nam Sudan và đảo Song Tử Tây ở Đặc khu Trường Sa.

Chương trình được ghi hình vào 19h30 ngày 7/2 tới đây, phát sóng vào 9h ngày 17/2 (tức Mùng 1 Tết Bính Ngọ) trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số, với thời lượng 150 phút.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú chia sẻ, để thực hiện kết nối trực tiếp ở hai điểm cầu này, Ban tổ chức chương trình đã nỗ lực rất lớn để được Liên Hợp Quốc cấp visa cho ê - kíp của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tới Nam Sudan; đồng thời sử dụng hai con tàu để vận chuyển người và thiết bị ra đảo Song Tử Tây trong điều kiện sóng gió cuối năm.

Nói về dàn “nam thần” của Quân đội tham gia chương trình đặc biệt này, Thiếu tướng Phạm Văn Tú cho biết, đây là những nam quân nhân có chiều cao từ 1m78 trở lên và quân dung đẹp, được lựa chọn từ Trường Sĩ quan Lục quân 1Đoàn Nghi lễ Quân đội; đồng thời mời thêm một số người nổi tiếng đang hoặc đã từng công tác trong Quân đội.

tp-qpvn-6.jpg
Đại biểu các cơ quan, đơn vị tham dự buổi gặp mặt báo chí.

Tại chương trình, cùng với các màn biểu diễn thể hiện sức mạnh của bộ đội Đặc công, đồng diễn và múa súng, dàn “nam thần” này sẽ xuất hiện trong các bộ quân phục, lễ phục đặc trưng của QĐND Việt Nam.

Về cấu trúc nội dung, “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” được xây dựng thành 7 phần, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện rõ nét hào khí dân tộc, tiềm lực quốc gia, tinh thần đoàn kết, khát vọng hội nhập, trách nhiệm vì hòa bình nhân loại.

Qua đó, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc phát huy truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Nguyễn Minh
