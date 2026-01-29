Thông tin về sức khỏe phi công nhảy dù trong vụ máy bay YAK-130 rơi ở Đắk Lắk

TPO - Sau vụ máy bay quân sự rơi vào núi ở Đắk Lắk, Trung úy Đinh Thành Trung - phi công nhảy dù thoát hiểm khỏi máy bay YAK-130, đã được điều trị và xuất viện khi sức khỏe ổn định.

Sáng 29/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tổ chức thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng Trung úy, phi công Đinh Thành Trung đã ổn định sức khỏe và chính thức xuất viện.

Trung úy, phi công Đinh Thành Trung đã ổn định sức khỏe. Ảnh: BVĐK Phú Yên.

Trước đó, vào lúc 9h03 ngày 28/1, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận phi công Đinh Thành Trung được đưa vào viện sau sự cố xảy ra trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Ngay tại thời điểm tiếp nhận, bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình "Báo động đỏ nội viện", huy động tổng lực để kịp thời xử trí và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi phi công Đinh Thành Trung công tác nhằm bảo đảm chu toàn mọi mặt trong quá trình điều trị.

Trải qua quá trình theo dõi sát sao, chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng sức khoẻ của phi công Đinh Thành Trung đã ổn định, chưa phát hiện bất thường. Hôm nay (29/1), Trung úy, phi công Đinh Thành Trung được xuất viện trở về Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Tập thể Bệnh viện Đa khoa Phú Yên gửi lời chúc sức khoẻ đến Trung úy, phi công Đinh Thành Trung. Ảnh: BVĐK Phú Yên.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 28/1, Bộ Quốc phòng thông tin chính thức về sự cố máy bay quân sự rơi tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Trung úy, phi công Đinh Thành Trung (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân) điều khiển máy bay huấn luyện YAK-130 cất cánh lúc 7h27 thì gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc lúc 7h44.

Khu vực máy bay rơi.

Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư và bật dù thoát hiểm an toàn. Máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh, thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk và không gây thiệt hại về người và tài sản.