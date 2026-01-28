Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ khởi động cuộc tập trận quy mô lớn ở Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã bắt đầu một loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày tại Trung Đông. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Washington thông báo tăng cường sự hiện diện của lực lượng hải quân trong khu vực, giữa lúc căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng.

Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) trong một tuyên bố hôm thứ Ba (27/1) cho biết, các cuộc diễn tập được thiết kế để kiểm tra khả năng triển khai và duy trì nhanh chóng các máy bay chiến đấu trong điều kiện tác chiến khác nhau. Mục tiêu của cuộc tập trận là đánh giá toàn diện quy trình phân tán lực lượng, bố trí máy bay tới nhiều địa điểm dự phòng, đồng thời tăng cường phối hợp chỉ huy với các quốc gia đối tác trong khu vực.

Tư lệnh AFCENT, Trung tướng Derek France, cho biết các hoạt động này nhằm bảo đảm lực lượng không quân Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể được triển khai khi cần thiết.

d22672f1-9359-4488-b65a-7aae64c80e02.jpg
Ảnh minh họa.

Song song với các hoạt động trên không, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln cùng một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tiến vào khu vực Trung Đông. Ngoài ra, Mỹ cũng đã điều thêm các máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle, cùng các hệ thống phòng không Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Trước đó, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh của mình trong khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn Iran có thể đạt được một thỏa thuận với Washington.

"Có một hạm đội hùng mạnh khác đang tiến về phía Iran. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem. Tôi hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận. Lẽ ra họ nên đạt được thỏa thuận ngay từ đầu", ông nói.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran đối mặt với nhiều tuần biểu tình chống chính phủ liên quan đến tình hình kinh tế. Theo các nguồn tin khu vực, chính quyền Mỹ đang theo dõi sát diễn biến và cân nhắc các phương án khác nhau, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sử dụng biện pháp quân sự.

Về phía Iran, người phát ngôn Chính phủ Fatemeh Mohajerani tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống và cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Các quan chức Iran nhiều lần nhấn mạnh, rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào nước này đều có thể dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Quỳnh Như
RT
#Mỹ #Tập trận #Trung Đông #Iran #Hải quân #Không quân #Quân sự #Căng thẳng Trung Đông

