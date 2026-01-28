Triều Tiên chuẩn bị công bố kế hoạch tăng cường răn đe chiến tranh hạt nhân

TPO - Trong chuyến thị sát vụ phóng tên lửa mới nhất, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết kế hoạch tăng cường chương trình hạt nhân của nước này sẽ được công bố tại đại hội của đảng Lao động cầm quyền sắp tới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo tại khu vực không được nêu tên, ngày 27/1. (Ảnh KCNA/AP)

Thông tin được đưa ra sau 1 ngày Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển. Đây là vụ phóng đầu tiên mà Triều Tiên thực hiện trong khoảng 3 tuần qua.

Theo bản tin của hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên đã triển khai diễn tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực phóng loạt nâng cấp vào ngày 27/1, dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong Un.

Bản tin dẫn lời ông Kim cho biết, mục đích của vụ phóng thử lần này nhằm là tăng cường hiệu quả năng lực “răn đe chiến lược” của đất nước. Cụm từ này thường được Triều Tiên dùng để nói về năng lực vũ khí hạt nhân. Theo KCNA, tính cơ động và mức độ tấn công chính xác của hệ thống phóng đã được cải thiện.

Theo giới chuyên gia, các bệ phóng tên lửa cỡ lớn của Triều Tiên làm mờ ranh giới giữa hệ thống pháo và tên lửa đạn đạo, vì có thể tự tạo lực đẩy và có dẫn đường trong hành trình bay. Triều Tiên cho biết, một số hệ thống như vậy của họ có thể phóng đầu đạn hạt nhân.

Tại sự kiện, ông Kim nói rằng tăng cường năng lực quân sự của đất nước là mục tiêu bất biến của đảng Lao động cầm quyền. Ông cho biết, đại hội đảng sắp tới sẽ là dịp để công bố “kế hoạch tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước trong giai đoạn tiếp theo”, KCNA đưa tin.

Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 2, để đề ra các ưu tiên kinh tế và chính trị của đất nước cho giai đoạn 5 năm tới.

Từ tháng 12/2025, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình chiến lược tầm xa và tên lửa phòng không mới. Các vụ phóng thử gần đây của Triều Tiên được đánh giá là nhằm thể hiện hoặc đánh giá những thành tựu phát triển vũ khí của đất nước trước thềm đại hội.

Bản tin của KCNA không cho biết kế hoạch phát triển hạt nhân giai đoạn tiếp theo sẽ là gì.

Nhiều nhà phân tích nước ngoài cho rằng Triều Tiên cần làm chủ năng lực lắp nhiều đầu đạn vào 1 tên lửa để đánh bại hệ thống phòng thủ của đối thủ. Vẫn còn những hoài nghi về khả năng Triều Tiên sở hữu công nghệ bảo vệ đầu đạn trong môi trường khí quyển khắc nghiệt để tên lửa tầm xa có thể tấn công lục địa Mỹ.

Triều Tiên vẫn từ chối đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc kể từ khi các hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Kim Jong Un với Tổng thống Mỹ Donald Trump sụp đổ năm 2019. Các chuyên gia cho rằng ông Kim có thể quay lại đối thoại nếu nhận được một số bảo đảm về chính trị và kinh tế để đổi lấy việc phi hạt nhân hoá ở mức độ hạn chế.