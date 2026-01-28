Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Triều Tiên chuẩn bị công bố kế hoạch tăng cường răn đe chiến tranh hạt nhân

Bình Giang

TPO - Trong chuyến thị sát vụ phóng tên lửa mới nhất, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết kế hoạch tăng cường chương trình hạt nhân của nước này sẽ được công bố tại đại hội của đảng Lao động cầm quyền sắp tới.

ap26027819514535.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo tại khu vực không được nêu tên, ngày 27/1. (Ảnh KCNA/AP)

Thông tin được đưa ra sau 1 ngày Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển. Đây là vụ phóng đầu tiên mà Triều Tiên thực hiện trong khoảng 3 tuần qua.

Theo bản tin của hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên đã triển khai diễn tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực phóng loạt nâng cấp vào ngày 27/1, dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong Un.

Bản tin dẫn lời ông Kim cho biết, mục đích của vụ phóng thử lần này nhằm là tăng cường hiệu quả năng lực “răn đe chiến lược” của đất nước. Cụm từ này thường được Triều Tiên dùng để nói về năng lực vũ khí hạt nhân. Theo KCNA, tính cơ động và mức độ tấn công chính xác của hệ thống phóng đã được cải thiện.

Theo giới chuyên gia, các bệ phóng tên lửa cỡ lớn của Triều Tiên làm mờ ranh giới giữa hệ thống pháo và tên lửa đạn đạo, vì có thể tự tạo lực đẩy và có dẫn đường trong hành trình bay. Triều Tiên cho biết, một số hệ thống như vậy của họ có thể phóng đầu đạn hạt nhân.

Tại sự kiện, ông Kim nói rằng tăng cường năng lực quân sự của đất nước là mục tiêu bất biến của đảng Lao động cầm quyền. Ông cho biết, đại hội đảng sắp tới sẽ là dịp để công bố “kế hoạch tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước trong giai đoạn tiếp theo”, KCNA đưa tin.

Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 2, để đề ra các ưu tiên kinh tế và chính trị của đất nước cho giai đoạn 5 năm tới.

Từ tháng 12/2025, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình chiến lược tầm xa và tên lửa phòng không mới. Các vụ phóng thử gần đây của Triều Tiên được đánh giá là nhằm thể hiện hoặc đánh giá những thành tựu phát triển vũ khí của đất nước trước thềm đại hội.

Bản tin của KCNA không cho biết kế hoạch phát triển hạt nhân giai đoạn tiếp theo sẽ là gì.

Nhiều nhà phân tích nước ngoài cho rằng Triều Tiên cần làm chủ năng lực lắp nhiều đầu đạn vào 1 tên lửa để đánh bại hệ thống phòng thủ của đối thủ. Vẫn còn những hoài nghi về khả năng Triều Tiên sở hữu công nghệ bảo vệ đầu đạn trong môi trường khí quyển khắc nghiệt để tên lửa tầm xa có thể tấn công lục địa Mỹ.

Triều Tiên vẫn từ chối đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc kể từ khi các hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Kim Jong Un với Tổng thống Mỹ Donald Trump sụp đổ năm 2019. Các chuyên gia cho rằng ông Kim có thể quay lại đối thoại nếu nhận được một số bảo đảm về chính trị và kinh tế để đổi lấy việc phi hạt nhân hoá ở mức độ hạn chế.

Bình Giang
AP
#Triều Tiên #Đảng Lao động Triều Tiên #Đại hội Đảng Triều Tiên #Răn đe hạt nhân #Kim Jong Un #bán đảo Triều Tiên #Vũ khí Triều Tiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục