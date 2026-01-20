Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch Triều Tiên công khai yêu cầu phó thủ tướng từ chức

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Kim Jong Un chỉ trích gay gắt các quan chức “vô trách nhiệm” trong bài phát biểu tại lễ khai trương một nhà máy quan trọng, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 20/1.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Phó Thủ tướng Yang Sung Ho đã bị Chủ tịch Kim Jong Un yêu cầu từ chức khi ông Kim phát biểu tại một lễ khai trương nhà máy vào ngày 19/1.

Trong bài phát biểu, ông Kim chỉ trích gay gắt những cán bộ “đã quá quen với thái độ bi quan, vô trách nhiệm và thụ động”.

Ông Yang “không phù hợp để được giao những nhiệm vụ nặng nề”, ông Kim nói, theo hãng thông tấn KCNA. “Đó là một sai lầm vô tình trong quá trình bổ nhiệm cán bộ của chúng ta”.

“Thưa đồng chí phó thủ tướng, xin hãy tự nguyện từ chức trước khi quá muộn”, ông Kim nói.

Chủ tịch Triều Tiên từng không ít lần chỉ trích và khiển trách các quan chức cấp dưới, nhưng việc cách chức công khai như trường hợp này là rất hiếm.

pyh2026012000810031500-p4.jpg
pyh2026012000920031500-p4.jpg
pyh2026012001020031500-p4.jpg
pyh2026012001030031500-p4.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm Khu phức hợp Ryongsong ở Hamheung (tỉnh Nam Hamgyong, phía đông bắc Triều Tiên) vào ngày 19/1. (Ảnh: Yonhap)

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Kim kêu gọi nhanh chóng khắc phục những khó khăn còn tồn tại để “xây dựng một nền kinh tế hiện đại, tiên tiến, có khả năng đảm bảo vững chắc tương lai của đất nước”.

Những hình ảnh do Bình Nhưỡng công bố cho thấy ông Kim Jong Un - với vẻ mặt nghiêm nghị - đang phát biểu tại một địa điểm ở tỉnh Hamgyong, trước các công nhân mặc đồng phục màu xanh lá cây và đội mũ màu xám. Khu phức hợp mới khai trương này là một phần của vành đai sản xuất máy móc lớn nối liền vùng đông bắc Triều Tiên với Wonsan ở phía nam.

pyh2026012006850031500-p4.jpg
pyh2026012000880031500-p4.jpg
pyh2026012000910031500-p4.jpg
Chủ tịch Kim có bài phát biểu đáng chú ý trước các công nhân. (Ảnh: Yonhap)

Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho đại hội của đảng Lao động cầm quyền, với các nhà phân tích dự đoán đại hội sẽ diễn ra trong những tuần tới.

Chính sách kinh tế, cũng như kế hoạch quốc phòng và quân sự, có khả năng sẽ là những vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Minh Hạnh
Yonhap, Straitstimes
#Triều Tiên #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #nhà máy #cách chức

