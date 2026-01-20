Ba hồng y chất vấn tính đạo đức trong chính sách đối ngoại Mỹ

TPO - Ba tổng giám mục Công giáo Mỹ vừa lên tiếng chỉ trích định hướng chính sách đối ngoại của Washington, cho rằng “vai trò đạo đức của đất nước trong việc đối mặt với cái ác trên toàn thế giới” đang bị hoài nghi, đồng thời nhấn mạnh chỉ nên sử dụng hành động quân sự như biện pháp cuối cùng.

Hai Hồng y Joseph Tobin và Blase Cupich tại cuộc họp báo sau hội nghị bầu Giáo hoàng Leo, tháng 9/2025. (Ảnh: Reuters)

“Năm 2026, Mỹ đã bước vào cuộc tranh luận sâu sắc và gay gắt nhất về nền tảng đạo đức cho các hành động của Mỹ trên thế giới kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”, ba tổng giám mục Công giáo có cấp bậc cao nhất tại Mỹ nói trong một tuyên bố chung hiếm thấy.

Tuyên bố của các hồng y Blase Cupich (Chicago), Robert McElroy (Washington) và Joseph Tobin (Newark) nhắc lại phát biểu mạnh mẽ của Giáo hoàng Leo tại Vatican đầu tháng này, trong đó lên án “chứng cuồng chiến tranh” của thế giới.

Vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Mỹ trước đó đã chỉ trích một số chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là vấn đề nhập cư.

Dẫn các diễn biến gần đây tại Venezuela, cuộc xung đột ở Ukraine và những đe dọa của chính quyền Tổng thống Trump với Greenland, ba tổng giám mục Mỹ cho rằng quyền tự quyết của các quốc gia dường như đang trở nên “mong manh”.

“Những sự kiện ở Venezuela, Ukraine và Greenland đặt ra những câu hỏi căn bản về việc sử dụng sức mạnh quân sự và ý nghĩa của hòa bình”, tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố này không nêu tên Tổng thống Trump. Nhà Trắng chưa trả lời đề nghị bình luận.

Các tổng giám mục nhấn mạnh rằng Mỹ cần “chính sách đối ngoại thực sự mang tính đạo đức”, đồng thời bác bỏ việc sử dụng “chiến tranh như một công cụ phục vụ những lợi ích quốc gia hẹp hòi”. Tuyên bố kêu gọi “hành động quân sự chỉ được coi là biện pháp cuối cùng trong những hoàn cảnh cực đoan, chứ không phải công cụ bình thường của chính sách quốc gia”.