Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ba hồng y chất vấn tính đạo đức trong chính sách đối ngoại Mỹ

Bình Giang

TPO - Ba tổng giám mục Công giáo Mỹ vừa lên tiếng chỉ trích định hướng chính sách đối ngoại của Washington, cho rằng “vai trò đạo đức của đất nước trong việc đối mặt với cái ác trên toàn thế giới” đang bị hoài nghi, đồng thời nhấn mạnh chỉ nên sử dụng hành động quân sự như biện pháp cuối cùng.

img-1922.jpg
Hai Hồng y Joseph Tobin và Blase Cupich tại cuộc họp báo sau hội nghị bầu Giáo hoàng Leo, tháng 9/2025. (Ảnh: Reuters)

“Năm 2026, Mỹ đã bước vào cuộc tranh luận sâu sắc và gay gắt nhất về nền tảng đạo đức cho các hành động của Mỹ trên thế giới kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”, ba tổng giám mục Công giáo có cấp bậc cao nhất tại Mỹ nói trong một tuyên bố chung hiếm thấy.

Tuyên bố của các hồng y Blase Cupich (Chicago), Robert McElroy (Washington) và Joseph Tobin (Newark) nhắc lại phát biểu mạnh mẽ của Giáo hoàng Leo tại Vatican đầu tháng này, trong đó lên án “chứng cuồng chiến tranh” của thế giới.

Vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Mỹ trước đó đã chỉ trích một số chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là vấn đề nhập cư.

Dẫn các diễn biến gần đây tại Venezuela, cuộc xung đột ở Ukraine và những đe dọa của chính quyền Tổng thống Trump với Greenland, ba tổng giám mục Mỹ cho rằng quyền tự quyết của các quốc gia dường như đang trở nên “mong manh”.

“Những sự kiện ở Venezuela, Ukraine và Greenland đặt ra những câu hỏi căn bản về việc sử dụng sức mạnh quân sự và ý nghĩa của hòa bình”, tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố này không nêu tên Tổng thống Trump. Nhà Trắng chưa trả lời đề nghị bình luận.

Các tổng giám mục nhấn mạnh rằng Mỹ cần “chính sách đối ngoại thực sự mang tính đạo đức”, đồng thời bác bỏ việc sử dụng “chiến tranh như một công cụ phục vụ những lợi ích quốc gia hẹp hòi”. Tuyên bố kêu gọi “hành động quân sự chỉ được coi là biện pháp cuối cùng trong những hoàn cảnh cực đoan, chứ không phải công cụ bình thường của chính sách quốc gia”.

Bình Giang
Reuters
#Greenland #Ukraine #Venezuela #Hồng y #Giáo hội Công giáo #Chính sách đối ngoại #Tổng thống Trump #Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục