Thế giới

Google News

Điện Kremlin: Nga được mời tham gia Hội đồng Hòa bình

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga được mời tham gia Hội đồng Hòa bình mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, nhằm điều phối công tác quản trị hậu chiến và tái thiết Dải Gaza.

696e120285f54075c762a9a2.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất thành lập hội đồng này vào cuối năm ngoái sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Theo ý tưởng ban đầu của ông Trump, hội đồng sẽ giám sát việc hỗ trợ tái thiết, các thỏa thuận an ninh và điều phối chính trị ở Dải Gaza, làm việc cùng với chính quyền Palestine trong giai đoạn chuyển tiếp. Nhà Trắng cho biết, hội đồng sau đó có thể được mở rộng để giải quyết các xung đột khác.

Trả lời báo giới ngày 19/1, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được mời tham gia Hội đồng Hòa bình thông qua các kênh ngoại giao. “Chúng tôi đang nghiên cứu chi tiết đề xuất. Chúng tôi sẽ liên lạc với phía Mỹ để làm rõ mọi khía cạnh”, ông Peskov nói.

Nhiều quốc gia trên khắp châu Âu, Trung Đông và châu Á, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ và các cường quốc khu vực, đã nhận được thư mời và đồng ý tham gia Hội đồng Hòa bình.

Minh Hạnh
RT
