Tranh cãi dữ dội tại Liên Hợp Quốc về tình hình Iran

TPO - Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chứng kiến tranh cãi gay gắt về tình hình Iran, khi Mỹ tuyên bố sẽ xem xét tất cả các phương án và Iran cảnh báo đáp trả. Nga cáo buộc phương Tây "tìm cách can thiệp công việc nội bộ của Iran", và kêu gọi các bên liên quan hãy bình tĩnh.

Tổng thống Trump đã nhiều lần úp mở khả năng can thiệp vào Iran nếu các cuộc biểu tình lan rộng. Có nguồn tin cho rằng, động thái quân sự của Mỹ sẽ diễn ra trong vòng vài giờ tới. Nhưng vào ngày 15/1, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ tiếp tục chờ đợi và quan sát, nói rằng đã có những tín hiệu tích cực về tình hình Iran.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau đó cùng ngày, Đại sứ Mỹ Mike Waltz cho biết: “Tổng thống Trump là người sẽ hành động chứ không chỉ nói suông. Ông đã nói rõ rằng tất cả các phương án đều đang được xem xét”.

Đại sứ Mike Waltz cũng bác bỏ cáo buộc của Iran rằng các cuộc biểu tình là “một âm mưu của nước ngoài nhằm tạo tiền đề cho hành động quân sự”.

Đáp lại, Phó Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Gholamhossein Darzi khẳng định, Tehran không tìm kiếm sự leo thang hay đối đầu. “Tuy nhiên, bất kỳ hành động gây hấn nào - trực tiếp hay gián tiếp - đều sẽ bị đáp trả một cách quyết đoán, tương xứng và hợp pháp”, ông nói trước Hội đồng Bảo an. “Đây không phải là lời đe dọa, đây là một tuyên bố về thực tế pháp lý”.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc - Vassily Nebenzia - cáo buộc phương Tây triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an nhằm “biện minh cho hành động can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền”. Ông nói: “Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi những cái đầu nóng, hãy tỉnh táo lại”.

Tại cuộc họp, quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc - Martha Pobee - dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres “kêu gọi kiềm chế tối đa vào thời điểm nhạy cảm này và kêu gọi tất cả các bên không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến thiệt hại về người hoặc gây ra leo thang xung đột khu vực rộng lớn hơn”.

Cũng trong ngày 15/1, Bộ Tài chính Mỹ đã ra quyết định trừng phạt 5 quan chức an ninh Iran mà họ cho là có liên quan đến việc cưỡng chế người biểu tình.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, cùng một số chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các cơ quan thực thi pháp luật.

Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt thêm 18 cá nhân và thực thể bị cáo buộc giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ trừng phạt nhà tù Fardis của Iran.

Iran đã chìm trong bạo loạn kể từ cuối tháng 12, do lạm phát dai dẳng và sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng rial. Tehran khẳng định, rằng cuộc biểu tình chính đáng về những bất bình kinh tế đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc nổi dậy trá hình, với các điệp viên nước ngoài trang bị vũ khí cho những kẻ bạo loạn để khiêu khích lực lượng an ninh.