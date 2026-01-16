Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Iran

Bình Giang
TPO - Trước tình hình căng thẳng leo thang ở Iran, Bộ Ngoại giao vừa khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết.

Đối với những công dân Việt Nam đang ở Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo cần thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao.

Tình hình Iran liên tục leo thang trong những ngày gần đây do làn sóng biểu tình trong nước, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ sẽ can thiệp vào quốc gia Trung Đông này.

Ngày 14/1, Iran bất ngờ tuyên bố đóng cửa không phận, ngoại trừ các chuyến bay quốc tế được cấp phép.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington đang rút một số nhân sự khỏi các căn cứ ở Trung Đông, sau khi Tehran cảnh báo các nước láng giềng về khả năng họ sẽ tấn công căn cứ của Mỹ nếu Washington tiến hành không kích.

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ từ Biển Đông đến khu vực thuộc phạm vi chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, bao gồm Trung Đông.

News Nation dẫn các nguồn tin cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, bao gồm ít nhất một tàu ngầm tấn công, dự kiến ​​sẽ có mặt tại Trung Đông sau khoảng 1 tuần.

Lệnh điều động này đánh dấu một sự dịch chuyển đáng kể các tài sản quân sự của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Washington sẽ có hành động quân sự.

Để nhận được sự hỗ trợ, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: +98 933 965 8252 (gọi trực tiếp); +98 933 460 9074 (Whatsapp, Viber);

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com.

Bình Giang
#Bảo hộ công dân #Bộ Ngoại giao #Đường dây nóng #Iran #Tình hình Iran #Trung Đông

