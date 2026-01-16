Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Số doanh nghiệp mới thành lập và vốn đăng ký tăng mạnh

Q.Nga
TP - Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025, cả nước có hơn 195.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 24,1% so với năm trước đó; khoảng 102.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 34%. Tổng số vốn đăng ký bổ sung đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8%.

Bình quân một tháng có 24.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2025 là gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024. Các doanh nghiệp đánh giá, tình hình kinh doanh quý IV/2025 tốt hơn so với các quý đầu năm.

“Cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng, kết quả này còn cho thấy mức độ phục hồi nhất định của môi trường sản xuất, kinh doanh, cơ sở quan trọng để đánh giá niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều biến động”, Cục Thống kê cho biết.

14c.jpg
Khu Công nghiệp Thăng Long thu hút nhiều doanh nghiệp điện tử, ô tô, cơ khí...

Với tình hình sản xuất, kinh doanh quý I/2026, gần 80% doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo nhận định mức tăng trưởng sẽ tốt hơn. Đơn đặt hàng mới và đơn đặt hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý I/2026 so với quý IV/2025 tăng. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Cục Thống kê đề xuất các chính sách hỗ trợ giảm chi phí, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và tiền thuê đất…

“Cơ quan chức năng cần có chính sách gia tăng nội lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Có thể kể đến việc tiếp cận nguồn lực về hỗ trợ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đất đai, mặt bằng sản xuất, nguồn vốn, thị trường, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Cục Thống kê đề xuất.

Tại báo cáo vừa gửi Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: tiếp tục cải cách thể chế theo hướng minh bạch, ổn định; Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành bảo đảm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành luật ít nhất 60-75 ngày trước thời điểm có hiệu lực, thay vì 45 ngày như hiện nay...

Q.Nga
#Số doanh nghiệp mới thành lập và vốn đăng ký tăng mạnh #Nguồn lực #Cục thống kê #Doanh nghiệp

