Xã hội

Google News

Hối hả cảng cá sớm tinh mơ

Bùi Công Huy Hoàng

TPO - Mờ sáng một ngày se lạnh cuối năm, không khí tại cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng căng đầy nhịp sống hối hả cùng những chuyến tàu từ khắp các vùng biển về cập bến với khoang thuyền đầy ắp cá tôm, với thương lái và những người mưu sinh bên cảng cá lớn nhất miền Trung này.

Nằm nép mình dưới chân bán đảo Sơn Trà, cảng cá Thọ Quang thuộc phường Sơn Trà từ tờ mờ sáng, khi bình minh còn chưa kịp thức giấc, đã rộn ràng những âm thanh của cuộc sống. ​

tp-cangcathoquang-1c.jpg
Giữa làn mưa phùn và cái lạnh se sắt của những ngày cuối năm, nhịp sống ở cảng cá vẫn hối hả để kịp chuyến chợ sớm phục vụ người dân thành phố. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-6c.jpg
tp-cangcathoquang-01.jpg
Tấp nập trên bến dưới thuyền đón cá về từ nửa đêm. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-2b.jpg
Trên chiếc tàu cá ĐNa 90147 TS vừa cập bến, thuyền trưởng Đỗ Văn Bút (phường An Hải, Đà Nẵng) nở nụ cười sạm sương gió. Chuyến biển cuối năm này tàu của ông thu được khoảng 70-80 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-2a.jpg
“Thu nhập tuy không được cao lắm, nhưng cũng là niềm vui của tôi cũng như các thuyền viên, góp thêm cho cái Tết xôm tụ cho gia đình”, ông Bút nói. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-1.jpg
Nhộn nhịp chợ cá Thọ Quang từ nửa đêm tới mờ sáng khi các tàu cá lần lượt cập bến từ các vùng biển gần xa. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-kim-nhung.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, nhà ở phường Sơn Trà năm nay 45 tuổi nhưng đã có 32 năm làm nghề buôn bán và pha chế cá tại cảng. Hằng ngày bà rời nhà từ 8-9 giờ tối đến 6-7 giờ sáng hôm sau. Công việc vất vả, phải có chồng đi phụ để đỡ chi phí thuê người. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-kim-nhung-2.jpg
“Mong cho tàu bè vô đánh bắt được nhiều, mình buôn bán được để kiếm ít tiền tiêu Tết”, bà Nhung cười. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-nguyen-thi-dien-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Diện, 67 tuổi, nhà ở Thăng Bình, Quảng Nam (cũ) cách cảng cá khoảng 60km. Bà có 22 năm làm nghề đẩy xe cá thuê tại cảng. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-nguyen-thi-dien.jpg
“Cứ một thùng là 10 ngàn đồng, có thùng là có tiền. Có bữa được 400-500 nghìn, có bữa chỉ có hơn 100 nghìn. Đẩy nhiều chuyến là cũng đơ giò (mỏi chân) rồi. Mình đi làm mướn là có đồng mô ăn đồng nấy thôi, đi từ 6 giờ rưỡi tối mà miết tới 8 giờ sáng mới về. Mong cứ lai rai tàu vô để có hàng mà đẩy”, bà Diện kể. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-quoc-viet.jpg
Lê Trần Quốc Việt, 24 tuổi, làm nghề thu mua và buôn bán cá tại cảng, cho biết: Thường thì tàu thuyền cập cảng nhộn nhịp nhất là từ 7 giờ tối cho tới 4 giờ sáng. Còn buổi trưa thì tầm 10 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-quoc-viet-2.jpg
“Mong là làm nhiều tiền hơn để về ăn Tết với gia đình. Mong muốn có một cái Tết ấm no, hạnh phúc với gia đình”, Việt bộc bạch. Ảnh: Huy Hoàng
tran-thi-be.jpg
tp-cangcathoquang-ca.jpg
tp-cangcathoquang-ca2.jpg
Bà Trần Thị Bé, 52 tuổi, đã 30 năm kinh doanh hải sản tại cảng cá Thọ Quang cho biết, cá về đây thường được bán cho các chợ lẻ hoặc chợ sỉ. Những người mua lại của bà đem đi chợ nhỏ khác để bán cũng kiếm lời ít nhiều. “Sản lượng hải sản hôm nay nhiều hơn mọi hôm, nhưng so với mọi năm thì cũng giảm nhiều, lãi ít hơn...”, bà Bé nói. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-phuong-giang-2.jpg
Không chỉ ngư dân và thương lái, mưu sinh nơi cảng cá này còn có những phụ nữ như chị Phạm Thị Phương Giang. Năm nay 39 tuổi, quê Quảng Trị vào Đà Nẵng lấy chồng, cứ sáng sớm chị Giang từ nhà ở phường Liên Chiểu chạy hơn chục cây số qua cảng cá để bán bánh mì. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-phuong-giang.jpg
“Chị bán bánh mì ở đây mới được mấy tháng. Hồi trước chị cũng hay đi mua cá ăn, mua ở chợ đầu mối này cho nó tươi ngon. Sau rồi có duyên xuống luôn đây bán bánh...", chị Giang nói. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-6a.jpg
Cảng cá Thọ Quang rộn ràng nhịp sống mưu sinh trong ánh đèn đêm, dù trời lạnh và những cơn mưa buốt tay chân của những ngày cuối năm. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-6b.jpg
Hàng dài tàu cá mới vào bờ tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: Huy Hoàng
tp-cangcathoquang-5b.jpg
tp-cangcathoquang-5c.jpg
Bình minh ló rạng bên cửa biển Sơn Trà, cũng là lúc những ngư dân lại sửa soạn lưới sẵn sàng cho những chuyến ra khơi mới. Ảnh: Huy Hoàng
Bùi Công Huy Hoàng
#Cảng cá Thọ Quang #cảng cá lớn nhất miền Trung #Sơn Trà #Đà Nẵng #mưu sinh #chợ cá #ngư dân miền Trung #chợ cá trên cát

