Hối hả cảng cá sớm tinh mơ

TPO - Mờ sáng một ngày se lạnh cuối năm, không khí tại cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng căng đầy nhịp sống hối hả cùng những chuyến tàu từ khắp các vùng biển về cập bến với khoang thuyền đầy ắp cá tôm, với thương lái và những người mưu sinh bên cảng cá lớn nhất miền Trung này.
Nằm nép mình dưới chân bán đảo Sơn Trà, cảng cá Thọ Quang thuộc phường Sơn Trà từ tờ mờ sáng, khi bình minh còn chưa kịp thức giấc, đã rộn ràng những âm thanh của cuộc sống.
Tấp nập trên bến dưới thuyền đón cá về từ nửa đêm. Ảnh: Huy Hoàng
Trên chiếc tàu cá ĐNa 90147 TS vừa cập bến, thuyền trưởng Đỗ Văn Bút (phường An Hải, Đà Nẵng) nở nụ cười sạm sương gió. Chuyến biển cuối năm này tàu của ông thu được khoảng 70-80 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ảnh: Huy Hoàng
Bà Trần Thị Bé, 52 tuổi, đã 30 năm kinh doanh hải sản tại cảng cá Thọ Quang cho biết, cá về đây thường được bán cho các chợ lẻ hoặc chợ sỉ. Những người mua lại của bà đem đi chợ nhỏ khác để bán cũng kiếm lời ít nhiều. “Sản lượng hải sản hôm nay nhiều hơn mọi hôm, nhưng so với mọi năm thì cũng giảm nhiều, lãi ít hơn...”, bà Bé nói. Ảnh: Huy Hoàng
Bình minh ló rạng bên cửa biển Sơn Trà, cũng là lúc những ngư dân lại sửa soạn lưới sẵn sàng cho những chuyến ra khơi mới. Ảnh: Huy Hoàng