Hối hả cảng cá sớm tinh mơ

TPO - Mờ sáng một ngày se lạnh cuối năm, không khí tại cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng căng đầy nhịp sống hối hả cùng những chuyến tàu từ khắp các vùng biển về cập bến với khoang thuyền đầy ắp cá tôm, với thương lái và những người mưu sinh bên cảng cá lớn nhất miền Trung này.