Khánh Hòa: Phấn đấu để người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc

TP - “Khánh Hòa tự tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao, người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển đất nước”, đó là chia sẻ của ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trong cuộc trao đổi với Báo Tiền Phong.

Ba khâu đột phá

Sau hợp nhất, Khánh Hòa đứng trước “thời kỳ vàng” với nhiều tiềm năng và cơ hội nổi trội. Thưa ông, đâu là những định hướng chiến lược để tỉnh tận dụng tối đa cơ hội này?

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bên phải) trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ dịp tháng 11/2025. Ảnh: C.H

Tỉnh Khánh Hòa mới hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mở ra không gian phát triển to lớn. Tỉnh còn được Trung ương ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, đầu tư nguồn lực lớn vào cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Trên nền tảng đó, tỉnh xác định mục tiêu “thập niên nâng tầm phát triển” và phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 11 - 12%/năm. Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sống của người dân, với chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,78 và tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%. Để hoàn thành những mục tiêu đó, tỉnh tập trung triển khai một số định hướng lớn sau:

Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) là một trong những vịnh đẹp trên thế giới. Ảnh: C.H

Một là, quản trị phát triển theo quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển theo các tiểu vùng chức năng, chuyên môn hóa rõ ràng, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai, hạ tầng và định hướng thu hút đầu tư đúng lĩnh vực, đúng phân khúc.

Hai là, tập trung phát triển 4 trụ cột động lực tăng trưởng, gồm: công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng.

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, gắn với tiếp tục triển khai hiệu quả 7 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế”. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ba là, khơi thông các điểm nghẽn then chốt, trọng tâm là hạ tầng chiến lược, chất lượng nguồn nhân lực và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bốn là, chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả; phấn đấu đưa Khánh Hòa vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Năm là, tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra và giám sát; triển khai đề án vị trí việc làm, đánh giá theo kết quả và sản phẩm công việc (KPI), lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Thưa ông, Đại hội XIV của Đảng là cột mốc mở ra “kỷ nguyên mới” cho đất nước. Với Khánh Hòa, mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2030 không chỉ là thay đổi tên gọi hành chính, mà đây là bước chuyển mình toàn diện về tầm vóc, vị thế. Xin ông cho biết những tư duy đột phá nào sẽ được Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo để tỉnh không lỡ nhịp với kỷ nguyên phát triển này?

Hòa nhịp cùng đất nước, toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân Khánh Hòa nêu cao ý chí, quyết tâm vững bước tiến vào “thập niên nâng tầm phát triển”, hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030: Hoàn thiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù để khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, nhất là nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; Tập trung nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là kết cấu hạ tầng số, hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp.

Khánh Hòa được định vị là “trung tâm kinh tế biển hiện đại” và là cực tăng trưởng của khu vực. Với lợi thế sở hữu những vịnh biển đẹp nhất như: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong, Vĩnh Hy và định hướng công nghiệp công nghệ cao, tỉnh sẽ có những đột phá gì trong chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào kinh tế biển, nhằm tạo ra sự bứt phá tương xứng với tiềm năng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của địa phương, thưa ông?

Tỉnh có lợi thế nổi trội về cảng biển nước sâu, với tổ hợp kinh tế biển chiến lược hình thành từ Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh và mở rộng xuống khu vực phía Nam. Kinh tế biển là một trong những nền tảng và động lực chủ yếu để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung các đột phá có tính chiến lược.

Đó là tổ chức không gian kinh tế biển theo định hướng quy hoạch tích hợp, hình thành các cực động lực phát triển rõ ràng. Phát triển kinh tế biển dựa trên chuỗi các vịnh chiến lược Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh - Cà Ná, gắn với chuyên môn hóa chức năng: Vân Phong là động lực kinh tế biển tổng hợp, trung tâm cảng trung chuyển quốc tế và công nghiệp ven biển; Nha Trang là trung tâm dịch vụ, du lịch biển chất lượng cao; Cam Ranh - Cam Lâm phát triển đô thị sân bay, logistics và du lịch cao cấp; Cà Ná là cực năng lượng - công nghiệp - logistics chuyên dùng, đóng vai trò đầu mối năng lượng và hậu cần công nghiệp của toàn trục ven biển.

Đó là lấy kinh tế biển gắn với công nghiệp - logistics - dịch vụ chất lượng cao làm động lực tăng trưởng hai con số. Tỉnh ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực: Cảng biển - logistics quốc tế, dịch vụ hàng hải, công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ đô thị biển hiện đại.

Đó là đột phá về hạ tầng khung và logistics đa phương thức phục vụ kinh tế biển. Đó là đột phá về chuẩn bị dự án và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh. Khánh Hòa chủ động tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị sẵn danh mục dự án kinh tế biển. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo nguyên tắc “một đầu mối - một quy trình - một thời hạn”, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo.

PHẤN ÐẤU THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG QUỐC GIA

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là “đòn bẩy” quyết định sự bứt phá. Vậy thưa ông, tỉnh đã có cơ chế, chính sách gì để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa “ba nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp), nhằm tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ?

Bước vào giai đoạn phát triển “vươn mình” của đất nước, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết 48-NQ/TU, ngày 20/2/2025 về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TU của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh tập trung ưu tiên các trọng tâm vào 4 lĩnh vực then chốt, gồm: Công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ, xây dựng và phát triển đô thị trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đề ra tại Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 14/07/2025 của Tỉnh ủy. Nội dung các nghị quyết đã xác định rõ trọng tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhân tố quan trọng, then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.

Với mục tiêu gắn kết chặt chẽ và hiệu quả 3 nhà (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp), tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách nhằm tập trung vào hiệu quả thực chất và khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ngay đầu năm 2026, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại”. Mục tiêu hội thảo đưa ra những công thức cụ thể để kết hợp sức mạnh của khoa học, công nghệ với đổi mới sáng tạo trên mảnh đất Khánh Hòa.

Tỉnh ưu tiên các nhiệm vụ khoa học, công nghệ có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp ngay từ khâu nghiên cứu, triển khai đến sản xuất thử nghiệm. Tỉnh đang tích cực hoàn thiện Chương trình tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ trọng tâm, chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. Trong năm 2026, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh, với mục tiêu tạo không gian và cơ chế hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tỉnh định hướng xây dựng và tổ chức các diễn đàn thường niên quy mô quốc tế về công nghệ đại dương tại Khánh Hòa. Tỉnh xây dựng Mạng lưới đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa, huy động sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh. Tỉnh đang từng bước hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ đổi mới sáng tạo, các không gian hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để đóng vai trò là điểm kết nối mở giữa doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà quản lý.

Quốc hội và Chính phủ đã dành cho Khánh Hòa nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cùng các dự án trọng điểm về năng lượng. Thưa ông, tỉnh sẽ làm gì để tận dụng tối đa các cơ chế này, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng công nghiệp - dịch vụ năng lượng, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt công suất 26.000 MW vào năm 2035?

Trước hết, đây là cơ hội lịch sử để Khánh Hòa bứt phá, nhất là với Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và các văn bản quy định cơ chế đặc thù được Quốc hội, Chính phủ ban hành thời gian qua. Các dự án trọng điểm về năng lượng, truyền tải điện là điều kiện vô cùng thuận lợi để tỉnh phát triển trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực và cả nước. Để biến cơ hội thành hiện thực, Tỉnh ủy xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là hoàn thiện cơ chế và tổ chức điều hành. Tiếp tục hiện thực hóa chủ trương, chính sách đặc thù vào hiệu quả thực tế. Hai là chuẩn bị đầy đủ mặt bằng và quỹ đất dài hạn. Khánh Hòa ưu tiên đi trước trong công tác thu hồi đất, bồi thường và tái định cư theo đúng thẩm quyền để bảo đảm sẵn “mặt bằng sạch” cho các dự án trọng điểm. Ba là đột phá về hệ thống truyền tải và giải tỏa công suất. Tỉnh phối hợp với các bộ, ngành và EVN triển khai đồng bộ các tuyến đường dây 500 kV và trạm biến áp lớn như: Bác Ái - Ninh Sơn, Vân Phong - Bình Định, Ninh Sơn - Chơn Thành… bảo đảm phù hợp Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh.

Bốn là thu hút đầu tư tư nhân và FDI vào năng lượng. Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, LNG, hydrogen xanh, lưu trữ năng lượng và công nghiệp sản xuất thiết bị năng lượng. Năm là phát triển hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ năng lượng. Tỉnh đang xây dựng đề án Trung tâm công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, phát huy vai trò Khu kinh tế Vân Phong là đầu mối logistics, vận hành, bảo trì, đào tạo và nghiên cứu về năng lượng.

Với quyết tâm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa tự tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao, người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển đất nước.

Trân trọng cảm ơn ông.