11 dự án BĐS ở Khánh Hoà được tiếp tục thực hiện

TPO - Khánh Hòa cho phép 11 dự án bất động sản dự án được tiếp tục thực hiện. Tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương xử lý hơn 150 dự án còn vướng để khơi thông nguồn lực phát triển.

11 dự án được tiếp tục triển khai thực hiện

Ngày 28/10, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa có báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Cụ thể, theo Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ba địa phương TP HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa được phép áp dụng cơ chế đặc thù để xử lý các dự án đất đai tồn đọng, sai phạm trước đây.

Dự án Khu phức hợp Thiên Triều (nay là Mường Thanh Viễn Triều) là 1/11 dự án được tháo gỡ.

Tại Khánh Hòa, 11 dự án thuộc nhóm này đã được tỉnh ban hành quyết định cho phép tiếp tục triển khai, sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.

Danh sách gồm nhiều dự án nổi bật như: The Arena Cam Ranh, Evason Ana Mandara Cam Ranh, Khu phức hợp Thiên Triều, Khách sạn The Horizon Nha Trang, Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú, Eurowindow Nha Trang và Tổ hợp Mường Thanh Nha Trang... phần lớn từng bị đình trệ do giao đất không qua đấu giá hoặc không phù hợp quy hoạch.

Sau khi được điều chỉnh, 11 dự án đã được phép sử dụng hơn 162 ha đất để triển khai trở lại. Riêng dự án Dự án Khu phức hợp Thiên Triều đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, nộp 356,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Các dự án còn lại đang xác định giá đất cụ thể để thu nộp.

UBND tỉnh cũng cho biết, 6 trong 11 dự án trước đây bị đánh giá “không phù hợp quy hoạch” theo kết luận thanh tra đã được cập nhật, điều chỉnh trong quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp định hướng phát triển đô thị.

“Đất ở không hình thành đơn vị ở” vẫn là điểm nghẽn

Ngoài 11 dự án được tháo gỡ, Khánh Hòa hiện còn 157 dự án đang chờ hướng dẫn hoặc cơ chế xử lý từ Trung ương. Các dự án này được chia thành năm nhóm chính gồm: 121 dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 18 dự án BT (xây dựng - chuyển giao); 15 dự án có loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở”; 2 dự án đã hoàn thiện công trình nhưng chưa đưa vào hoạt động và 1 dự án đặc thù là Khu du lịch - giải trí Sông Lô.

Khu du lịch – giải trí Sông Lô ở phường Nam Nha Trang.

Trong đó, 17 trong 18 dự án BT đã hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 751. Tuy nhiên, ba dự án lớn gồm: Các tuyến đường và nút giao khu sân bay Nha Trang, Đường vành đai Ngọc Hội và Nút giao Ngọc Hội hiện đang tạm dừng do liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, doanh nghiệp đang trong quá trình điều tra của Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng. UBND tỉnh kiến nghị Ban chỉ đạo 751 cho phép áp dụng cơ chế tháo gỡ linh hoạt sau khi có kết luận của cơ quan tố tụng.

Cụ thể, cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại nếu dự án đủ điều kiện; Giao Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng phương án sắp xếp, xử lý khu đất sân bay Nha Trang cũ; Giao UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp thực hiện giao đất, cho thuê đất, quyết toán dự án BT, đảm bảo đúng quy định và không gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, với các dự án BT khác như: Đường số 4, Tuyến Yên Ninh ra biển, Hệ thống thoát nước mưa Bắc bán đảo Cam Ranh… tỉnh đề xuất nhiều hướng xử lý thanh toán lại giá trị hợp đồng, điều chỉnh quy hoạch quỹ đất hoặc chấm dứt hợp đồng nếu không còn phù hợp thực tế.

Bên cạnh các dự án BT, nhóm 15 dự án có tính chất “đất ở không hình thành đơn vị ở” (chủ yếu là condotel và biệt thự du lịch) cũng là thách thức lớn. Trong tổng số 53 dự án loại này, 38 dự án đã được xử lý, loại bỏ nội dung sai phạm trong hồ sơ pháp lý; 15 dự án còn lại vẫn chưa thể điều chỉnh vì đã phát sinh giao dịch với hàng nghìn người mua thứ cấp. “Nếu thay đổi mục đích sử dụng đất mà không có cơ chế bù trừ rõ ràng, có thể dẫn tới khiếu kiện hàng loạt", báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 491/TB-VPCP ngày 17/9/2025, UBND tỉnh đã làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để xây dựng ba phương án xử lý: Điều chỉnh sang đất thương mại - dịch vụ có thời hạn 50 năm; Công nhận đất thương mại – dịch vụ có thời hạn lâu dài; Chuyển mục đích sang đất ở, hình thành khu đô thị hoặc khu dân cư hỗn hợp. Các phương án này đang được đánh giá toàn diện về pháp lý, quy hoạch, tài chính - ngân sách và tác động xã hội, nhằm lựa chọn giải pháp khả thi, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Khánh Hòa đang nỗ lực tháo gỡ tại các dự án "Đất ở không hình thành đơn vị ở”.

Song song với việc chờ cơ chế Trung ương, Khánh Hòa đang tự rà soát 92 dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền địa phương. Nhiều dự án đã được “khơi thông” như: Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 và 3, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, Tổ hợp Dubai Tower, Khu dân cư Cồn Tân Lập... Một số khác đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, bổ sung năng lực tài chính hoặc xin gia hạn tiến độ.

Các dự án không còn khả năng triển khai như Trung tâm dịch vụ du lịch Hải Long hay Khu phụ trợ chế biến nước mắm Cà Ná đã được đưa vào danh sách chấm dứt hoạt động. Quỹ đất sau thu hồi sẽ được bổ sung vào danh mục kêu gọi đầu tư mới, tránh lãng phí tài nguyên.

Kiến nghị Trung ương tháo gỡ cơ chế

Từ kết quả rà soát, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy báo cáo cơ quan Trung ương xem xét, cho phép áp dụng cơ chế tương tự Nghị quyết 170/2024/QH15 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 121 dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Kiến nghị Ban chỉ đạo 751 chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BT; đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng quỹ đất thanh toán, bảo đảm minh bạch và thống nhất.

Đối với nhóm 15 dự án condotel, biệt thự du lịch: Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đánh giá tác động và báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ban chỉ đạo 751 để xin hướng dẫn, lựa chọn phương án khả thi nhất, hài hòa lợi ích các bên. Đối với dự án Khu du lịch - giải trí Sông Lô: Kiến nghị Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiến hành thanh tra và sớm ban hành kết luận, tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ và giải phóng nguồn lực phát triển.

Ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Lê Huyền, cho biết: Những dự án chậm tiến độ, vướng mắc, tồn đọng kéo dài không chỉ làm lãng phí nguồn lực đất đai, mà còn cản trở định hướng phát triển mới, làm chậm quá trình thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp và niềm tin của nhân dân. Việc xử lý dứt điểm các dự án này là nhiệm vụ chính trị cấp thiết, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, uy tín của hệ thống chính trị địa phương.