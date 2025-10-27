Đề xuất gỡ vướng giao đất với loạt công trình công cộng trong khu đô thị

TPO - HoREA kiến nghị gỡ vướng trong giao đất cho công trình y tế, giáo dục... nằm trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị nhằm đảm bảo quyền lợi cư dân, thúc đẩy phát triển hạ tầng xã hội đồng bộ.

Nhiều công trình công cộng trong dự án khu đô thị bị "tắc"

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), vừa có văn bản góp ý về “Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai”.

Trong đó, Hiệp hội kiến nghị bổ sung quy định cho phép giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá đối với các công trình y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ, công viên chuyên đề nằm trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mà chủ đầu tư đã tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Nhiều công trình công cộng trong dự án nhà ở thương mại, khu đô thị bị "đứng hình" nhiều năm do chưa có cơ chế rõ ràng trong Luật Đất đai. Ảnh minh hoạ.

Theo HoREA, đây là vướng mắc phổ biến trong nhiều năm qua, khiến hàng loạt công trình công cộng nằm trong dự án khu đô thị, khu dân cư không thể hoàn thiện và đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến hạ tầng xã hội, chất lượng sống của cư dân và an sinh đô thị.

Kiến nghị này xuất phát từ trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand) – chủ đầu tư dự án Khu dân cư CityLand Z751 Khu B&D tại số 18 Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, TP HCM.

Dự án CityLand có quy mô gần 27 ha, gồm hơn 970 căn hộ chung cư, 972 căn nhà liền kề, khu thương mại – dịch vụ – văn phòng, cùng các công trình công cộng độc lập như trường học, trạm y tế, công viên, vườn hoa. Tuy nhiên, dù đã được UBND TP HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2013 – 2014, đến nay, CityLand vẫn chưa được giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng các công trình y tế và giáo dục trong khu dự án.

Theo văn bản kiến nghị gửi HoREA, CityLand cho biết đã nhiều lần đề xuất UBND TPHCM được giao đất để đầu tư, xây dựng và khai thác, quản lý các cơ sở y tế, giáo dục trong khu dân cư, nhằm phát triển hạ tầng xã hội đồng bộ với tiến độ dự án. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế rõ ràng trong Luật Đất đai, các hạng mục này vẫn “đứng hình” suốt nhiều năm qua.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhiều dự án nhà ở thương mại và khu đô thị khác tại TP.HCM và các địa phương, khi chủ đầu tư có đất hợp pháp nhưng không được giao hoặc cho thuê đất để triển khai công trình công cộng, dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất và chậm đưa công trình phục vụ dân sinh vào hoạt động.

Đề xuất gỡ nút thắt pháp lý, tạo đồng bộ hạ tầng đô thị

Để tháo gỡ, CityLand kiến nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết, cho phép: “Các dự án thành phần bao gồm lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao thuộc dự án khu nhà ở, khu đô thị đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1/7/2014 nhưng chưa có quyết định cho thuê đất để thực hiện. Chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án thành phần đến hết thời gian thuê đất”

Hiệp hội nhận thấy, khó khăn, vướng mắc tại Dự án Khu dân cư CityLand Z751 Khu B&D của Công ty CityLand không phải là trường hợp cá biệt mà đang là khó khăn, vướng mắc phổ biến tại tất cả các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị của rất nhiều doanh nghiệp trong cả nước nên rất cần thiết phải bổ sung vào "dự thảo Nghị quyết".

"Việc này sẽ tháo gỡ chung nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư được giao đất, cho thuê đất để sớm đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình trên diện tích đất thương mại, dịch vụ, đất y tế, giáo dục, công viên chuyên đề thuộc dự án nhà ở thương mại, khu đô thị do chủ đầu tư dự án tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất để phục vụ lợi ích của cư dân trong dự án và lợi ích công cộng", văn bản của HoREA nêu rõ.

Đồng quan điểm, một chuyên gia bất động sản cho rằng việc bổ sung cơ chế này không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thiện dự án đúng quy hoạch được phê duyệt, mà còn đảm bảo quyền lợi cư dân, thúc đẩy phát triển hạ tầng xã hội đồng bộ, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

“Các công trình trường học, y tế, dịch vụ, công viên trong khu đô thị vốn là phần thiết yếu phục vụ cư dân và cộng đồng. Nếu cơ quan quản lý vẫn giữ nguyên cơ chế đấu giá, đấu thầu cho các lô đất này, quá trình thực hiện sẽ kéo dài, gây chậm tiến độ dự án và ảnh hưởng đến lợi ích xã hội”, chuyên gia này phân tích.