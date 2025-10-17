Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lý do chưa sửa đổi toàn diện Luật Đất đai

TPO - Theo đại biểu chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc. Do vậy, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

Tại cuộc họp báo kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV chiều 17/10, bà Phạm Thị Hồng Yến - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính - trả lời câu hỏi về lý do chưa sửa đổi Luật Đất đai mà sẽ được ban hành bằng một nghị quyết.

Bà Yến khẳng định, Luật Đất đai là một đạo luật lớn, quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân. Nhiều nội dung mới của luật và hệ thống các văn bản hướng dẫn chi tiết đã mang tính đột phá.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến. Ảnh: Như Ý.

Tuy nhiên, theo đại biểu, từ năm 2024 đến nay, bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất khó lường. Việt Nam đang tập trung ưu tiên cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện cuộc cách mạng trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là những bối cảnh mới, đòi hỏi phải có các giải pháp để tháo gỡ ngay những bất cập để thích ứng.

Theo bà Yến, việc sửa đổi toàn diện luật lúc này cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, cần đảm bảo các giải pháp sửa đổi phải mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện và liên thông; tuân thủ nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới. Thay vào đó, bà Yến cho biết, trước mắt, Quốc hội sẽ xem xét ban hành một Nghị quyết để tháo gỡ ngay các vướng mắc trong bối cảnh hiện nay.

Theo đại biểu, giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và tạo động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Trao đổi với phóng viên tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, đây là kỳ họp đặc biệt, kỳ cuối của nhiệm kỳ. Tại các nhiệm kỳ trước, thường tập trung vào tổng kết nhiệm kỳ, nhưng trong kỳ họp này, khối lượng công việc rất lớn, thời gian cũng là kỷ lục với dự kiến 40 ngày làm việc.

Chính vì vậy, cần có sự thay đổi về cách thức để đạt được chất lượng tốt nhất. Cụ thể, kỳ họp này sẽ không nghỉ giữa 2 đợt mà sẽ họp liên tục; hay vấn đề chất vấn, thay vì chất vấn trực tiếp, đại biểu Quốc hội sẽ gửi câu hỏi chất vấn ngay từ bây giờ; kỳ họp này cũng sẽ nhóm các vấn đề để thảo luận… Cùng với đó, sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính và đoàn đại biểu Quốc hội, kỳ họp này sẽ bố trí tổng cộng 16 tổ thay vì 19 tổ thảo luận ở đoàn như trước đây.

Luân Dũng
