Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý loạt dự án vướng mắc ở Khánh Hòa

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gợi ý hướng dẫn xử lý dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô ở Nha Trang tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài gần 30 năm.

Tuyệt đối không lợi dụng để thanh tra tràn lan, gây khó cho doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 751 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc không để lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm; không đùn đẩy trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác.

Đối với các dự án thuộc diện phải thanh tra, kiểm tra thì thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định tại pháp luật về thanh tra, kiểm tra; khẩn trương tập trung triển khai thực hiện, sớm có kết quả, kết luận làm cơ sở xác định sai phạm (nếu có) để tháo gỡ các nguồn lực.

Chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra những nội dung có dấu hiệu sai phạm liên quan tới khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Tuyệt đối không lợi dụng để thanh tra tràn lan, gây khó cho doanh nghiệp.

Dự án khu đô thị Mỹ Gia đang gặp vướng mắc.

Nội dung kết luận thanh tra phải có cơ sở pháp lý, khách quan, công tâm, khẳng định sự thật, làm rõ nội dung sai phạm, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức (nếu có),...

Gợi ý hướng dẫn xử lý một số dự án tại Khánh Hòa

Phó Thủ tướng cũng gợi ý hướng dẫn xử lý một số dự án trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với dự án chứa nước Tà Rục: Đề nghị UBND tỉnh rà soát các quy định của pháp luật, đồng thời xem xét, áp dụng các quan điểm, giải pháp, nguyên tắc nêu tại Nghị quyết số 233 của Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước - nhà đầu tư và không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô vướng mắc gần 30 năm qua.

Đối với dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, là một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ (gần 30 năm). Do đó, thống nhất với kiến nghị của tỉnh, giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiến hành thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Về dự án khách sạn Bạch Việt (Bavico): Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thi hành Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5 và Bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án Quân sự Trung ương theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án khách sạn Bạch Việt (Bavico) tại Nha Trang.

Đối với dự án khu đô thị Mỹ Gia: Tỉnh Khánh Hòa rà soát, tập hợp hồ sơ dự án và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có báo cáo đề xuất, kiến nghị cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với 12 dự án có loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở: Tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu đề xuất giải pháp, phương án xử lý các nội dung vướng mắc của dự án theo thẩm quyền để đảm bảo lợi ích của người dân đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính.

Về dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia: Đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh xin ý kiến của Bộ Công an, Viện KSND tối cao, xác định những nội dung liên quan đến xử lý vật chứng, tài sản bảo đảm thi hành án dân sự trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Đối với các dự án BT có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng BT (18 dự án): đề nghị tỉnh rà soát, cập nhật phân loại thông tin từng nhóm giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đảm bảo theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư".