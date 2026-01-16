Bà Hà Nhật Lệ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

TPO - HĐND tỉnh Cao Bằng đã bầu bà Hà Nhật Lệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 15/1, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 40 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và một số chức danh thuộc HĐND tỉnh Cao Bằng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành bầu bổ sung bà Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hà Nhật Lê được HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình cho thôi giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Dương Hùng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nông Hải Lưu. Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông La Văn Hồng do chuyển công tác khác.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh. Ông Dương Hùng Dũng, Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông La Văn Hồng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Thanh Tịnh, khẳng định với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 40, HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; thực hiện quy trình, thống nhất thông qua 7 nghị quyết về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Phan Thăng An chủ trì hội nghị công bố các quyết định, nghị quyết về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư và Quyết định điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Đỗ Văn Thắng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố các quyết định:

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Lê Văn Miều, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Quyết định điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định tiếp nhận của UBND tỉnh đối với ông Luân Chiến Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định điều động của UBND tỉnh và Quyết định tiếp nhận của HĐND tỉnh đối với bà Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh điều động bà Đàm Thu Hằng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đến công tác tại Đảng ủy xã Hòa An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hòa An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cho các cán bộ được phân công nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh các cán bộ được giao nhiệm vụ mới đều là những cán bộ có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trên cương vị mới, các cán bộ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sớm bắt tay ngay vào công việc, nắm bắt sâu sát, tận tâm, tận lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.