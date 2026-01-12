Cán bộ Mặt trận và đoàn thể phải 'là những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng'

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp phải thật sự say mê với công việc, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về các mặt, thường xuyên nêu gương, phải trở thành những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng và nhân dân được nhờ.

Sáng 12/1/2026, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có vai trò quan trọng, với tính chất đa dạng và đặc thù, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Nhắc về sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư với Đảng bộ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, Đảng bộ cần tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 3 quan điểm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo:

Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động, mục đích cuối cùng phải bảo đảm lợi ích thiết thực cho người dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể…

Kết hợp dân chủ - kỷ cương – pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội song song với thượng tôn pháp luật.

Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, ưu tiên các mô hình tiêu biểu, hiệu quả, chất lượng, triển khai kịp thời, chi phí hợp lý, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, năm 2026, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội...



Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư. Đảng bộ phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, phải trên tinh thần “tất cả vì cái chung”, phải nhất quán thực hiện: một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả; không được "tư duy bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều cán bộ", bởi như thế “rất lãng phí, tốn kém”.

Một vấn đề nữa, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khắc phục triệt để việc hành chính hoá trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; luôn kiên định, giữ vững các nguyên tắc hoạt động của Đảng, của các tổ chức.

“Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức, nhận diện các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Phải trở thành những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sâu sát địa bàn cơ sở, dân chủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đảng viên công tác trong hệ thống mặt trận và các đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ 3 gần: Gần dân – gần cơ sở - gần không gian số; 5 phải: phải lắng nghe – phải đối thoại – phải làm mẫu – phải chịu trách nhiệm – phải báo cáo kết quả; 4 không: không hình thức – không né tránh – không đùn đẩy – không làm sai chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.



“Tập trung nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể thật sự tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của đất nước; đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp phải thật sự say mê với công việc, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về các mặt, thường xuyên nêu gương, phải trở thành những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng và nhân dân được nhờ. Tập hợp, phát huy tối đa vai trò, sự đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.